Прибуток Jaguar Land Rover обвалився на 99% 18.05.2026, 00:15

Річний прибуток Jaguar Land Rover обвалився з 2,5 млрд до 14 млн фунтів стерлінгів — падіння склало понад 99%. Головними причинами фінансового краху британського автогіганта стали торгові мита США, масштабна кібератака на заводи та експансія конкурентів на ринку Китаю.

Про це інформує The Guardian.

Тарифний удар та наслідки кібератаки

Головним чинником фінансових втрат стали мита на імпорт автомобілів, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Підвищення тарифів до 25%, яке пізніше було знижене до 10%, суттєво вдарило по попиту на розкішні британські позашляховики у Штатах.

Ситуацію погіршила масштабна кібератака, що сталася наприкінці серпня. Хакери змусили JLR зупинити більшість систем і заводів на кілька тижнів, а збої в роботі тривали протягом всієї осені. Через це доходи компанії впали до 22,9 млрд фунтів, що на п’яту частину менше, ніж роком раніше.

Криза в індустрії та китайська експансія

Окрім внутрішніх проблем, Jaguar Land Rover зіткнувся з жорстким тиском у Китаї, де місцеві виробники масово випускають нові моделі, витісняючи традиційні бренди. Втім, JLR — не єдина компанія, що опинилася у скруті.

Японська Honda вперше за 70 років своєї публічної історії зафіксувала річний збиток. Це сталося після скасування субсидій на електромобілі в США, що змусило японців списати мільярдні інвестиції в акумуляторні технології.

Генеральний директор JLR П. Б. Баладжі визнав, що рік був надзвичайно складним через численні перешкоди, зокрема вимушену паузу у виробництві. Водночас керівництво компанії зберігає обережний оптимізм.

За словами Баладжі, незважаючи на катастрофічні показники за підсумками року, бренд зміг успішно завершити останній квартал і продемонстрував стійке відновлення після кіберінциденту.

