Google змінює умови надання безкоштовного сховища для нових облікових записів

Google переглядає політику безплатного хмарного сховища: нові користувачі отримуватимуть лише 5 ГБ замість звичних 15 ГБ. Щоб зберегти старий обсяг пам’яті, потрібно верифікувати акаунт за номером телефону.

Як видно на скриншоті нижче, Google пояснює ці зміни прагненням переконатися, що «сховище надається лише один раз на особу». Проте можна припустити, що справжньою мотивацією є нинішній дефіцит обчислювальних потужностей та ресурсів зберігання даних, пише Engadget.

Це не єдиний доказ, оскільки нещодавно на сторінці підтримки Google було оновлено формулювання щодо безплатного сховища. Якщо раніше під час створення облікового запису обіцяли повні «15 ГБ», то тепер вказано «до 15 ГБ». Архіви Wayback Machine свідчать, що Google змінила текст у період між 4 лютого та 23 березня.

Тестування нової політики

У заяві для Engadget представник Google назвав ці зміни тестуванням.

«Ми тестуємо нову політику зберігання даних для нових облікових записів, створених у певних регіонах. Це допоможе нам і надалі надавати високоякісні послуги зі зберігання даних, водночас стимулюючи користувачів покращувати безпеку своїх акаунтів та можливості відновлення даних», — сказано в повідомленні.

Те, що Google описує ці зміни як регіональний тест, пояснює, чому деякі користувачі в Reddit зазначають, що вони все ще можуть отримати 15 ГБ безплатного сховища без прив’язки номера.

Для багатьох користувачів це мало що змінить. Зазвичай під час створення нового облікового запису Google у вас просто немає іншого вибору, окрім як прив’язати номер телефону — і так було навіть до цих нововведень.

