0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google змінює умови надання безкоштовного сховища для нових облікових записів

Технології&Авто
37
Щоб зберегти старий обсяг пам’яті, потрібно верифікувати акаунт за номером телефону
Щоб зберегти старий обсяг пам’яті, потрібно верифікувати акаунт за номером телефону
Google переглядає політику безплатного хмарного сховища: нові користувачі отримуватимуть лише 5 ГБ замість звичних 15 ГБ. Щоб зберегти старий обсяг пам’яті, потрібно верифікувати акаунт за номером телефону.
Як видно на скриншоті нижче, Google пояснює ці зміни прагненням переконатися, що «сховище надається лише один раз на особу». Проте можна припустити, що справжньою мотивацією є нинішній дефіцит обчислювальних потужностей та ресурсів зберігання даних, пише Engadget.
Google змінює умови надання безкоштовного сховища для нових облікових записів
Це не єдиний доказ, оскільки нещодавно на сторінці підтримки Google було оновлено формулювання щодо безплатного сховища. Якщо раніше під час створення облікового запису обіцяли повні «15 ГБ», то тепер вказано «до 15 ГБ». Архіви Wayback Machine свідчать, що Google змінила текст у період між 4 лютого та 23 березня.

Тестування нової політики

У заяві для Engadget представник Google назвав ці зміни тестуванням.
«Ми тестуємо нову політику зберігання даних для нових облікових записів, створених у певних регіонах. Це допоможе нам і надалі надавати високоякісні послуги зі зберігання даних, водночас стимулюючи користувачів покращувати безпеку своїх акаунтів та можливості відновлення даних», — сказано в повідомленні.
Місце для вашої реклами
Те, що Google описує ці зміни як регіональний тест, пояснює, чому деякі користувачі в Reddit зазначають, що вони все ще можуть отримати 15 ГБ безплатного сховища без прив’язки номера.
Для багатьох користувачів це мало що змінить. Зазвичай під час створення нового облікового запису Google у вас просто немає іншого вибору, окрім як прив’язати номер телефону — і так було навіть до цих нововведень.
За матеріалами:
dev.ua
Google
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems