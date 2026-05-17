Tesla готує дешевші Model Y для Європи Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Tesla Model Y

Tesla планує значно розширити виробництво у Європі та зробити свої електромобілі дешевшими. Компанія Ілона Маска інвестує 213 мільйонів євро у завод Giga Berlin, де хоче налагодити повний цикл виробництва батарей для своїх авто.

Про це розповідає motor.es.

Наразі на підприємстві в Німеччині випускають лише Tesla Model Y та збирають окремі елементи акумуляторів. Але вже найближчими роками Tesla планує почати виробництво батарейних елементів безпосередньо в Європі, щоб зменшити залежність від Китаю.

Після модернізації потужність виробництва батарей має зрости з 8 до 18 ГВт·год на рік. Компанія також планує збільшити кількість працівників із 450 до приблизно 2000 осіб, а згодом створити ще близько 1000 нових робочих місць.

Tesla розраховує, що локальне виробництво батарей допоможе скоротити витрати та здешевити європейські версії Model Y. Зараз елементи акумуляторів для цих авто виготовляють у США, а потім доставляють до Німеччини для складання.

У компанії також заявили про збільшення виробництва електромобілів у Берліні до 6000 машин на тиждень. Tesla намагається зміцнити свої позиції в Європі на фоні активного зростання китайських брендів, які останніми роками швидко нарощують продажі електрокарів.

За матеріалами:

