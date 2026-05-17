0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla готує дешевші Model Y для Європи

Технології&Авто
4
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Tesla планує значно розширити виробництво у Європі та зробити свої електромобілі дешевшими. Компанія Ілона Маска інвестує 213 мільйонів євро у завод Giga Berlin, де хоче налагодити повний цикл виробництва батарей для своїх авто.
Про це розповідає motor.es.
Читайте також
Наразі на підприємстві в Німеччині випускають лише Tesla Model Y та збирають окремі елементи акумуляторів. Але вже найближчими роками Tesla планує почати виробництво батарейних елементів безпосередньо в Європі, щоб зменшити залежність від Китаю.
Після модернізації потужність виробництва батарей має зрости з 8 до 18 ГВт·год на рік. Компанія також планує збільшити кількість працівників із 450 до приблизно 2000 осіб, а згодом створити ще близько 1000 нових робочих місць.
Tesla розраховує, що локальне виробництво батарей допоможе скоротити витрати та здешевити європейські версії Model Y. Зараз елементи акумуляторів для цих авто виготовляють у США, а потім доставляють до Німеччини для складання.
Читайте також
У компанії також заявили про збільшення виробництва електромобілів у Берліні до 6000 машин на тиждень. Tesla намагається зміцнити свої позиції в Європі на фоні активного зростання китайських брендів, які останніми роками швидко нарощують продажі електрокарів.
За матеріалами:
Ampercar
TeslaЕлектромобіліЄвропа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems