OpenAI додала Codex у мобільний застосунок ChatGPT

OpenAI почала розгортання підтримки Codex у мобільному застосунку ChatGPT для iOS та Android. Тепер користувачі можуть керувати ШІ-асистентом для програмування зі смартфона, поки той працює на комп’ютері.

Можливості Codex

Codex дозволяє писати код, працювати з файлами та взаємодіяти із застосунками на macOS. Після оновлення користувачі можуть через телефон запускати нові завдання, переглядати результати роботи, підтверджувати команди або змінювати модель ШІ.
OpenAI зазначає, що всі файли, локальні налаштування, дозволи та облікові дані залишаються на комп’ютері, де працює Codex. На смартфон передаються лише оновлення в реальному часі, включно зі скриншотами, виводом термінала, результатами тестів та змінами у коді.
Функція вже почала з’являтися в ChatGPT для iOS та Android у форматі preview. Вона доступна для всіх тарифів ChatGPT, включно з безплатним.
OpenAI активно розвиває Codex після різкого зростання популярності Claude Code від Anthropic. За даними The Verge, компанія навіть скоротила частину другорядних проєктів і сфокусувалася на ШІ-інструментах для роботи та програмування.
За матеріалами:
mezha.media
