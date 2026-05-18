Volkswagen готує масштабне оновлення модельного ряду на 2027 рік Сьогодні 04:45

Volkswagen Jetta GLI

Volkswagen розкрив плани щодо оновлення модельного ряду на американському ринку на 2027 модельний рік.

Компанія готує нову версію кросовера Atlas Cross Sport, повертає електричний мікроавтобус ID. Buzz у виконанні для подорожей, а також оновлює моделі Taos, Tiguan і Jetta.

Новий Atlas Cross Sport дебютує наприкінці 2026 року

Після оновлення флагманського Atlas німецький автовиробник готує до виходу його купеподібну версію — Atlas Cross Sport. Модель має дебютувати наприкінці 2026 року. Очікується, що вона буде дешевшою за семимісний Atlas.

Автомобіль отримає сучасний дизайн, цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та мультимедійну систему з екраном до 15 дюймів.

Під капотом встановлять 2,0-літровий турбодвигун потужністю 282 к.с. і з крутним моментом 349 Нм. Двигун працюватиме в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують версії з переднім або повним приводом.

Taos, Tiguan і Jetta отримають точкові оновлення

Кросовер Taos поповниться новою комплектацією Sport. Вона матиме чорні 18-дюймові колеса та контрастну жовту прострочку в салоні.

У Tiguan з’явиться камера заднього виду з покращеною якістю зображення та функція автоматичного утримання гальм.

Седан Jetta у базових комплектаціях отримає аудіосистему на шість динаміків і систему безключового доступу KESSY.

ID. Buzz повернеться у версії для кемпінгу

Електричний мікроавтобус ID. Buzz повернеться до модельного ряду після річної перерви.

Особливу увагу компанія приділила версії Tourer 4Motion, орієнтованій на любителів подорожей. Вона оснащуватиметься розкладним матрацом, жалюзі для приватності, вентиляційними вставками у вікнах і комплектом вуличних меблів.

Серед технічних нововведень — мультимедійна система на базі Android, режим керування однією педаллю та зарядний адаптер стандарту NACS.

Також передбачено спеціальний «нічний режим», який допоможе ефективніше використовувати заряд батареї під час стоянки.

Про розвиток електромобілів і цифрових сервісів

Компанія підтвердила, що електрокросовер ID.4 повернеться на ринок, попри тимчасове зниження продажів. За неофіційною інформацією, після глибокого оновлення модель може отримати нову назву — ID. Tiguan.

Крім того, Volkswagen об’єднає цифрові сервіси в єдину передплату In-Vehicle Premium. До пакета увійдуть навігація What3Words, ігрова платформа AirConsole та система керування гаражними воротами myQ.

Ранніше ми повідомляли , що наприкінці квітня Volkswagen представив новий ID. Era 9X — першу модель у лінійці, створеній спільно з концерном SAIC. Недорогий сімейний кросовер отримав електрифіковані установки потужністю до 510 сил.

