0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen готує масштабне оновлення модельного ряду на 2027 рік

Технології&Авто
8
Volkswagen Jetta GLI
Volkswagen Jetta GLI
Volkswagen розкрив плани щодо оновлення модельного ряду на американському ринку на 2027 модельний рік.
Компанія готує нову версію кросовера Atlas Cross Sport, повертає електричний мікроавтобус ID. Buzz у виконанні для подорожей, а також оновлює моделі Taos, Tiguan і Jetta.

Новий Atlas Cross Sport дебютує наприкінці 2026 року

Після оновлення флагманського Atlas німецький автовиробник готує до виходу його купеподібну версію — Atlas Cross Sport. Модель має дебютувати наприкінці 2026 року. Очікується, що вона буде дешевшою за семимісний Atlas.
Автомобіль отримає сучасний дизайн, цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та мультимедійну систему з екраном до 15 дюймів.
Під капотом встановлять 2,0-літровий турбодвигун потужністю 282 к.с. і з крутним моментом 349 Нм. Двигун працюватиме в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Покупцям запропонують версії з переднім або повним приводом.

Taos, Tiguan і Jetta отримають точкові оновлення

Кросовер Taos поповниться новою комплектацією Sport. Вона матиме чорні 18-дюймові колеса та контрастну жовту прострочку в салоні.
Volkswagen готує масштабне оновлення модельного ряду на 2027 рік
У Tiguan з’явиться камера заднього виду з покращеною якістю зображення та функція автоматичного утримання гальм.
Седан Jetta у базових комплектаціях отримає аудіосистему на шість динаміків і систему безключового доступу KESSY.

ID. Buzz повернеться у версії для кемпінгу

Електричний мікроавтобус ID. Buzz повернеться до модельного ряду після річної перерви.
Особливу увагу компанія приділила версії Tourer 4Motion, орієнтованій на любителів подорожей. Вона оснащуватиметься розкладним матрацом, жалюзі для приватності, вентиляційними вставками у вікнах і комплектом вуличних меблів.
Місце для вашої реклами
Серед технічних нововведень — мультимедійна система на базі Android, режим керування однією педаллю та зарядний адаптер стандарту NACS.
Також передбачено спеціальний «нічний режим», який допоможе ефективніше використовувати заряд батареї під час стоянки.

Про розвиток електромобілів і цифрових сервісів

Компанія підтвердила, що електрокросовер ID.4 повернеться на ринок, попри тимчасове зниження продажів. За неофіційною інформацією, після глибокого оновлення модель може отримати нову назву — ID. Tiguan.
Крім того, Volkswagen об’єднає цифрові сервіси в єдину передплату In-Vehicle Premium. До пакета увійдуть навігація What3Words, ігрова платформа AirConsole та система керування гаражними воротами myQ.
Ранніше ми повідомляли, що наприкінці квітня Volkswagen представив новий ID. Era 9X — першу модель у лінійці, створеній спільно з концерном SAIC. Недорогий сімейний кросовер отримав електрифіковані установки потужністю до 510 сил.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоVolkswagenVolkswagen ID.Buzz
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems