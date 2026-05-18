Maserati планує виробляти легендарні автомобілі у Китаї Сьогодні 06:31 — Технології&Авто

Італійський бренд Maserati, який раніше обіцяв зберігати виробництво виключно в Італії, може залучити китайських партнерів для розробки нових електромобілів.

За даними китайських ЗМІ, Stellantis веде переговори з компаніями Huawei та JAC, намагаючись знайти нову стратегію для бренду на тлі різкого падіння продажів.

Huawei та JAC можуть допомогти Maserati з електрифікацією

Як повідомляє CnEVPost із посиланням на Yunjian Insight, Stellantis планує використати китайські технології для створення автомобілів на нових джерелах енергії.

За попередньою схемою співпраці, JAC відповідатиме за розробку та виробництво автомобілів, використовуючи технології Huawei. Maserati при цьому зосередиться на дизайні та просуванні бренду.

На міжнародних ринках нові моделі продаватимуться під маркою Maserati. У самому Китаї ці автомобілі можуть випускатися під люксовим брендом Maextro, який уже використовується для великих електромобілів вартістю від $100 000.

За інформацією джерел, неофіційна робота над проєктом уже триває, хоча остаточну угоду сторони ще не підписали.

Продажі Maserati різко скоротилися

Причиною пошуку нових партнерів стала затяжна криза бренду. Власна стратегія електрифікації Maserati не дала очікуваних результатів, а продажі продовжують падати.

У 2017 році компанія реалізувала 49 тис. автомобілів. У 2024 році продажі скоротилися на 57% — до 11 300 машин, а у 2025 році знизилися ще більше — до 11 127 одиниць.

Очікується, що новий генеральний директор Stellantis Антоніо Філоса представить детальні плани щодо майбутнього Maserati під час Дня інвестора, який запланований на 21 травня.

