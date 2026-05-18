xAI запустила Grok Build — ШІ-агента для програмування Сьогодні 07:02 — Технології&Авто

Компанія xAI представила ранню бета-версію Grok Build — нового агента штучного інтелекту для програмування, який працює безпосередньо через термінал — командний рядок. Інструмент орієнтований на професійну розробку програмного забезпечення та складні завдання з кодування.

Наразі сервіс доступний лише для користувачів підписки SuperGrok Heavy. У компанії заявили , що планують доопрацьовувати продукт та модель на основі відгуків користувачів.

Які функції підтримує сервіс

Grok Build встановлюється через одну команду в терміналі та інтегрується з локальним середовищем розробника. Після запуску агент може генерувати зміни в коді, показувати diff-файли (патчі) та пропонувати покроковий план роботи перед внесенням змін.

Однією з ключових функцій став режим Plan Mode. У ньому користувач може затвердити або відредагувати план дій ще до початку виконання завдання. Після погодження всі зміни відображаються у вигляді окремих diff-фрагментів.

У xAI також заявляють про підтримку плагінів, хуків, MCP-серверів та файлів AGENTS.md. За словами компанії, Grok Build автоматично підхоплює структуру репозиторію та робочі конвенції команди.

Ще одна функція — система субагентів, які можуть працювати паралельно над різними частинами проєкту. Наприклад, окремі агенти можуть одночасно аналізувати інфраструктуру, перевіряти CI/CD, шукати проблеми продуктивності або досліджувати кодову базу.

Також заявлена підтримка ACP (Agent Client Protocol) — протоколу для створення власних ботів та систем оркестрації агентів. Це дозволяє використовувати Grok Build не лише як CLI-інструмент, а й як частину більшої інфраструктури автоматизації.

