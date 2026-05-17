Які електромобілі купували українці у квітні (інфографіка)
За рік в Україні знизився попит на електрокари. У квітні 2026 року українці придбали 3007 електромобілів, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас порівняно з березнем 2026 року попит зріс на 49%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, більшість зареєстрованих електрокарів становили легкові автомобілі — 2837 одиниць. Із них:
- 536 авто були новими;
- 2301 — уживаними.
Також у квітні українці зареєстрували 170 комерційних електромобілів, однак новими серед них були лише 9 машин.
Лідером серед нових електрокарів став BYD Leopard 3, а серед уживаних електромобілів найбільш популярним був Nissan Leaf.
До цього Finance.ua зазначав, що у квітні ринок електромобілів в Україні продемонстрував різноспрямовану динаміку. Загальна кількість реєстрацій сягнула 9 122 одиниць, однак структура ринку суттєво змінилася порівняно з минулим роком. Ключовою тенденцією стало зміщення попиту від імпорту дорогих автомобілів до внутрішнього перепродажу, а також посилення позицій китайських виробників у сегменті нових авто.
