Які електромобілі купували українці у квітні (інфографіка) Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Найпопулярніші електромобілі квітня

За рік в Україні знизився попит на електрокари. У квітні 2026 року українці придбали 3007 електромобілів, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас порівняно з березнем 2026 року попит зріс на 49%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, більшість зареєстрованих електрокарів становили легкові автомобілі — 2837 одиниць. Із них:

536 авто були новими;

2301 — уживаними.

Також у квітні українці зареєстрували 170 комерційних електромобілів, однак новими серед них були лише 9 машин.

Лідером серед нових електрокарів став BYD Leopard 3, а серед уживаних електромобілів найбільш популярним був Nissan Leaf.

Найпопулярніші електромобілі квітня, Інфографіка створена за допомогою ШІ

До цього Finance.ua зазначав , що у квітні ринок електромобілів в Україні продемонстрував різноспрямовану динаміку. Загальна кількість реєстрацій сягнула 9 122 одиниць, однак структура ринку суттєво змінилася порівняно з минулим роком. Ключовою тенденцією стало зміщення попиту від імпорту дорогих автомобілів до внутрішнього перепродажу, а також посилення позицій китайських виробників у сегменті нових авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.