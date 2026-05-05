Українці масово купують електромобілі всередині країни (інфографіка)

У квітні ринок електромобілів в Україні продемонстрував різноспрямовану динаміку. Загальна кількість реєстрацій сягнула 9 122 одиниць, однак структура ринку суттєво змінилася порівняно з минулим роком. Ключовою тенденцією стало зміщення попиту від імпорту дорогих автомобілів до внутрішнього перепродажу, а також посилення позицій китайських виробників у сегменті нових авто.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Аналітики ІДА зазначають, що зростання внутрішнього ринку було очікуваним на тлі подорожчання імпорту через ПДВ. Водночас пропозиція на вторинному ринку може скорочуватися через обмежене поповнення, що потенційно впливатиме на ціни.

Також підтверджується довгострокова тенденція домінування китайських виробників у сегменті нових електромобілів.

Електромобілі в Україні — динаміка ринку 2025−2026, eauto.org.ua

Нові електромобілі

Сегмент нових електромобілів у квітні фактично контролювали виробники з Китаю. Їхня частка досягла 82%.

Лідером ринку залишається компанія BYD, зокрема завдяки моделям Leopard 3 та Sea Lion 06. Європейські бренди втратили позиції й наразі конкурують за місця у нижній частині рейтингу.

Зокрема, Volkswagen із моделлю ID. Unyx (переважно китайського виробництва) намагається утриматися серед лідерів, однак зростає конкуренція з боку Zeekr та Xiaomi.

Імпорт нових електрокарів зріс на 118,5% порівняно з березнем, що свідчить про відновлення поставок після початку року. Водночас у річному вимірі показник залишається на 45,8% нижчим.

Нові електромобілі, eauto.org.ua

Імпорт уживаних авто

Сегмент імпорту вживаних електромобілів зазнав суттєвого падіння. У квітні обсяги знизилися на 54% у річному вимірі до 2 208 розмитнених авто.

Основним чинником стало запровадження податку на додану вартість. Попит зосередився на перевірених моделях, зокрема Nissan Leaf та Tesla Model 3 і Tesla Model Y.

Порівняно з березнем сегмент зріс на 29,1%, що свідчить про часткову стабілізацію після різкого скорочення.

Імпорт уживаних авто, eauto.org.ua

Внутрішній ринок

Внутрішній ринок перепродажу став найбільш динамічним сегментом. У квітні кількість угод зросла на 136,3% у річному вимірі до 6 407.

Зростання пояснюється подорожчанням імпорту та підвищенням цін на традиційне пальне. Основний попит зосереджений на вже наявних в Україні автомобілях.

Лідируючі позиції зберігають моделі Tesla і Nissan. Серед популярних також Renault Zoe.

Внутрішній ринок, eauto.org.ua

Вантажні електромобілі

Комерційний сегмент також демонструє поступовий перехід на електротягу, хоча тут бізнес діє ще обережніше, ніж приватні власники.

У квітні в Україну прибуло 114 вживаних електровантажівок. Беззаперечним фаворитом у цій ніші залишається Renault Kangoo ZE, на який припадає рівно половина від усіх реєстрацій сегмента.

Також автопарки підприємців поповнили по десятку екземплярів Nissan eNV200, Mercedes-Benz Vito та Sprinter.

Натомість ринок нової електричної вантажної техніки поки що перебуває у стані символічної присутності: за весь місяць було зареєстровано лише 7 таких одиниць.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив можливе введення податку на електрокари. «В Комітеті є багато законопроєктів, у яких, скажімо мʼяко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються» — наголосив депутат.

