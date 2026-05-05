Наступне покоління BMW X6 та iX6 показали на рендерах

Преміальний баварський автовиробник нещодавно представив свої ключові новинки на Auto China 2026. На автосалоні в Пекіні дебютували оновлені BMW 7 Series і BMW i7, а також версії BMW iX3 та BMW i3 Neue Klasse зі збільшеною колісною базою. Водночас компанія вже окреслює подальші кроки розвитку.

BMW бачить потенціал зростання у сегменті флагманських седанів, особливо на тлі того, як конкуренти поступово відмовляються від розкішних лімузинів. Паралельно бренд оптимізує модельний ряд: у США, наприклад, планується відмова від BMW iX та BMW i4. Їх фактично замінять нові моделі сімейства Neue Klasse, серед яких очікуються BMW iX5 та BMW iX6.

Майбутній BMW iX5 Neue Klasse 2027 року вже помічали під час тестів на Нюрбургринг разом із новим поколінням BMW X5. Очікується, що модель отримає широкий вибір силових установок: від м’яких і плагін-гібридів до повністю електричних версій і навіть варіантів на водневих паливних елементах.

Паралельно з цим з’являється все більше чуток про купеподібний кросовер BMW X6 нового покоління, зокрема його електричну версію BMW iX6 Neue Klasse. За неофіційною інформацією, модель може з’явитися у 2028−2029 роках і стане логічним продовженням лінійки поряд із iX3 та iX5.

Очікується, що нові X6 та iX6 запозичать основні дизайнерські рішення Neue Klasse. Водночас iX6 вирізнятиметься більш динамічним силуетом із похилою лінією даху в стилі купе-кросовера. Проте є припущення, що BMW не планує робити надто великі інвестиції у наступне покоління X6.

