Kia показала новий пікап (фото) Сьогодні 05:29

Новий Kia Tasman X-Pro 2026 став дебютом корейського бренду в сегменті пікапів і одразу обрав нетиповий шлях: замість «легкової» конструкції з несучим кузовом модель отримала класичну рамну архітектуру.

Найбільше уваги привертає передня частина з нестандартним розташуванням оптики. Водночас загальні пропорції кузова залишаються типовими для пікапа. Квадратна кабіна та масивний силует підкреслюють його утилітарне призначення.

Під капотом розміщений 2,2-літровий турбодизель потужністю 207 к.с. і з крутним моментом 440 Нм, який працює у парі з 8-ступеневим автоматом і системою повного приводу. У технічному плані пікап має незалежну передню підвіску та залежну задню на ресорах.

Інтер’єр став однією з ключових переваг Tasman. Тут використано підхід, типовий для SUV-лінійки Kia: два 12,3-дюймові дисплеї, які формують єдиний цифровий блок, якісні матеріали та продумана ергономіка. Водночас частина функцій клімат-контролю винесена у сенсорне керування, що може бути не надто зручним у повсякденній експлуатації.

Серед практичних рішень відзначаються складаний центральний столик, великий відсік під задніми сидіннями об’ємом 33 літри та просторий другий ряд, який отримав функції регулювання. У вантажній платформі об’ємом 1173 літри передбачені кріплення та додаткові опції для організації простору.

На ходу Tasman демонструє більше «легкових» відчуттів, ніж очікується від пікапа. Дизельний мотор забезпечує ранній і впевнений підхват тяги, а шумоізоляція знижує рівень шумів у салоні. Підвіска налаштована м’якше за багатьох конкурентів, що робить модель ближчою до SUV за відчуттями.

Позашляховий потенціал підкріплюють режими руху, система X-Trek для повільного подолання складних ділянок та камера Ground View Monitor, яка показує простір під передньою частиною авто.

Загалом Kia Tasman X-Pro виглядає як впевнений дебют у новому класі: з сильним інтер’єром, сучасним оснащенням і конкурентною технікою.

