FIAT розширив лінійку Qubo L 2027 (фото) Сьогодні 03:26 — Технології&Авто

FIAT поступово формує оновлену гаму моделей і розширює пропозицію для одного зі своїх найкомпактніших і найуніверсальніших авто.

Новий FIAT Qubo L 2027, який уже продається з дизельним двигуном, тепер отримав додаткові силові установки, зокрема бензиновий варіант, що робить модель більш універсальною для різних ринків і потреб.

Модель залишається у форматі легкового фургона та компактного мінівена, пропонуючи як п’ятимісну, так і семимісну конфігурацію. FIAT Qubo L 2027 уже доступний у Німеччині, а згодом очікується вихід і на інші ринки.

Початково модель пропонується з дизельним чотирициліндровим двигуном об’ємом 1.5 літра потужністю 100 к.с. Тепер до нього додається бензиновий трициліндровий турбомотор 1.2 потужністю 110 к.с., який працює виключно з шестиступеневою механічною коробкою передач.

Окрім класичних двигунів внутрішнього згоряння, у лінійці є й повністю електрична версія. Вона оснащена силовою установкою потужністю 136 к.с. та батареєю ємністю 50 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 340 км.

