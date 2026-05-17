0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні

Світ
101
Як зміниться ринок праці у Польщі після завершення війни в Україні
Як зміниться ринок праці у Польщі після завершення війни в Україні
Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.
Про це пише inpoland.

Хто планує залишитися

Найбільше бажання залишитися в Польщі демонструють українці віком 35−44 років. Саме цю групу польські роботодавці вважають найбільш стабільною групою працівників.
Серед основних причин, через які українці залишаються працювати в Польщі:
  • стабільна зайнятість;
  • вищий рівень оплати праці;
  • легальні умови проживання та працевлаштування;
  • можливості професійного розвитку;
  • соціальні гарантії та кращі умови життя.
Експерти зазначають, трудова міграція між Україною та Польщею після війни не припиниться, а стане більш гнучкою та довгостроковою.
Фахівці ринку праці попереджають, що у разі відтоку частини українських працівників Польща може відчути нестачу кадрів у логістиці, будівництві, промисловості, сфері послуг та агропродовольчому секторі.
Водночас Польща, ймовірно, залишиться одним із головних напрямків трудової міграції для українців і після завершення війни. Подальша ситуація залежатиме від темпів відбудови України, економічної стабільності та різниці в умовах праці в обох країнах.
До цього Finance.ua зазначав, що мінімальна заробітна плата у Польщі у 2027 році може становити 4 860,47 злотих брутто. Це лише на 54,47 злотих більше, ніж чинний рівень. Якщо прогноз справдиться, це буде одне з найменших підвищень мінімальної зарплати за останні роки.
У перерахунку на суму після сплати податків працівники отримуватимуть 3 643,63 злотих нетто. Це на 37,78 злотих більше, ніж зараз.
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаРоботаМігранти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems