Що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні

Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.
Найбільше бажання залишитися в Польщі демонструють українці віком 35−44 років. Саме цю групу польські роботодавці вважають найбільш стабільною групою працівників.
Серед основних причин, через які українці залишаються працювати в Польщі:
стабільна зайнятість;
вищий рівень оплати праці;
легальні умови проживання та працевлаштування;
можливості професійного розвитку;
соціальні гарантії та кращі умови життя.
Експерти зазначають, трудова міграція між Україною та Польщею після війни не припиниться, а стане більш гнучкою та довгостроковою.
Фахівці ринку праці попереджають, що у разі відтоку частини українських працівників Польща може відчути нестачу кадрів у логістиці, будівництві, промисловості, сфері послуг та агропродовольчому секторі.
Водночас Польща, ймовірно, залишиться одним із головних напрямків трудової міграції для українців і після завершення війни. Подальша ситуація залежатиме від темпів відбудови України, економічної стабільності та різниці в умовах праці в обох країнах.
До цього Finance.ua зазначав, що мінімальна заробітна плата у Польщі у 2027 році може становити 4 860,47 злотих брутто. Це лише на 54,47 злотих більше, ніж чинний рівень. Якщо прогноз справдиться, це буде одне з найменших підвищень мінімальної зарплати за останні роки.
У перерахунку на суму після сплати податків працівники отримуватимуть 3 643,63 злотих нетто. Це на 37,78 злотих більше, ніж зараз.