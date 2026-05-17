Що буде з ринком праці Польщі після завершення війни в Україні

Як зміниться ринок праці у Польщі після завершення війни в Україні

Після завершення війни в Україні польський ринок праці може зазнати змін через різні наміри українських працівників щодо повернення додому. Наразі 38% українців не планують повертатися в Україну, тоді як 33% опитаних планують повернення одразу після завершення війни або впродовж одного-двох років.

Про це пише inpoland.

Хто планує залишитися

Найбільше бажання залишитися в Польщі демонструють українці віком 35−44 років. Саме цю групу польські роботодавці вважають найбільш стабільною групою працівників.

Серед основних причин, через які українці залишаються працювати в Польщі:

стабільна зайнятість;

вищий рівень оплати праці;

легальні умови проживання та працевлаштування;

можливості професійного розвитку;

соціальні гарантії та кращі умови життя.

Експерти зазначають, трудова міграція між Україною та Польщею після війни не припиниться, а стане більш гнучкою та довгостроковою.

Фахівці ринку праці попереджають, що у разі відтоку частини українських працівників Польща може відчути нестачу кадрів у логістиці, будівництві, промисловості, сфері послуг та агропродовольчому секторі.

Водночас Польща, ймовірно, залишиться одним із головних напрямків трудової міграції для українців і після завершення війни. Подальша ситуація залежатиме від темпів відбудови України, економічної стабільності та різниці в умовах праці в обох країнах.

До цього Finance.ua зазначав, що мінімальна заробітна плата у Польщі у 2027 році може становити 4 860,47 злотих брутто. Це лише на 54,47 злотих більше, ніж чинний рівень. Якщо прогноз справдиться, це буде одне з найменших підвищень мінімальної зарплати за останні роки.

У перерахунку на суму після сплати податків працівники отримуватимуть 3 643,63 злотих нетто. Це на 37,78 злотих більше, ніж зараз.

