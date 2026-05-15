ОАЕ збудують новий нафтопровід в обхід Ормузької протоки до 2027 року

Об’єднані Арабські Емірати будують новий стратегічний нафтопровід в обхід Ормузької протоки та планують ввести його в експлуатацію до 2027 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що цей крок дозволить країні уникнути ризиків, пов’язаних із транспортуванням сировини через одну з найнебезпечніших водних артерій світу.
Згідно з офіційним повідомленням, національна нафтова компанія Абу-Дабі подвоїть свої експортні потужності через порт Фуджейра, що розташований на березі Оманської затоки, одразу після завершення проєкту. Це дозволить Еміратам більш стабільно забезпечувати глобальний попит на енергоносії, не залежачи від заторів чи воєнних загроз у протоці.

Плани країн Перської затоки

Раніше країни Перської затоки вже оголосили про наміри побудувати нові трубопроводи в обхід Ормузької протоки через загрозу довгострокового іранського контролю над цим шляхом. Нові магістралі розглядаються як єдиний спосіб знизити хронічну вразливість експортерів перед потенційними перебоями у протоці.
Бажання ОАЕ розгорнути нові виробничі потужності призвело до конфлікту з регіональним суперником Саудівською Аравією на зустрічах ОПЕК. Внаслідок цього Об’єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з ОПЕК.
Через високу загрозу безпеці судноплавства в регіоні, Емірати вивозять нафту через Ормузьку протоку у «тіньовому режимі». ОАЕ та окремі покупці почали використовувати танкери з вимкненими системами відстеження для прихованого перевезення сировини на тлі загрози захоплень суден іранськими силами.
Водночас ситуація на глобальному ринку залишається нестабільною, і поставки нафти з Саудівської Аравії до найбільшого у світі імпортера впали до мінімуму. Обсяги експорту саудівської нафти до Китаю в червні продемонструють масштабне падіння та складуть лише 13−14 мільйонів барелів, що свідчить про значну переорієнтацію потоків енергоносіїв.
За матеріалами:
Діло
