росія недорахується мільярдів: Україна вдвічі збільшила удари по НПЗ Сьогодні 08:32 — Світ

Нафта і долари

У 2026 році Україна посилила дронові атаки на нафтову інфраструктуру росії. Зокрема, удари по російських нафтопереробних заводах зросли майже вдвічі.

Про це пише Reuters

Як Україна збільшила удари по НПЗ росії

Окрім НПЗ, удари також спрямовані по трубопроводах і нафтосховищах росії.

За підрахунками видання, українські дрони із січня до травня вивели з ладу близько 700 тисяч барелів на добу потужностей з нафтопереробки на 16 російських НПЗ. До того ж частину з них Збройні сили атакували неодноразово. Водночас за аналогічний період 2025 року ударів зазнали лише 8 заводів.

Лише у березні під удари потрапили потужності первинної переробки нафти у росії обсягом майже 1 мільйон барелів на добу, а в квітні — ще більші.

Загалом із січня через пошкодження дронами або пов’язані з ними перебої були зупинені 35 установок первинної перегонки нафти із сукупною потужністю понад 390 тисяч тонн на добу, або 2,85 мільйона барелів на день, — зазначає видання. Тоді як у період із січня до травня 2025 року українські дрони зупинили 12 таких установок із потужністю понад 187 тисяч тонн на добу, або 1,37 мільйона барелів на день.

Ба більше, під атаки потрапили великі заводи, які забезпечують нафтопродуктами не лише населення, а й армію. Лише у квітні та на початку травня внаслідок ударів тимчасово вийшли з ладу шість заводів:

«Нижегороднефтеоргсинтез»;

Туапсинський;

Новокуйбишевський;

Сизранський НПЗ;

«Пермнефтеоргсинтез»;

та завод «Кінеф».

За даними джерел у галузі, у 2026 році понад 40 установок первинної переробки нафти в росії зупинили роботу через атаки, з урахуванням повторних ударів.

Як атаки впливають на нафтопереробку в росії

Успішні операції українських дронів вже призвели до скорочення видобутку нафти в росії.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у квітні видобуток сирої нафти знизився на 460 тисяч барелів на добу порівняно з тим же місяцем 2025-го — приблизно до 8,8 мільйона барелів на день.

Як наслідок, експорт російських нафтопродуктів у квітні скоротився на 340 тисяч барелів на добу порівняно з березнем — до 2,2 мільйона барелів. Це стало найнижчим показником за весь час ведення такої статистики агентством МЕА.

У підсумку тиск на державний бюджет рф, у якому податки від нафти та газу складають приблизно чверть доходів, лише зростає.

Екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес у коментарі 24 Каналу припустив, що саме знищення експортного потенціалу росії у нафті та газі може стати козирем для України в цій війні.

«Якщо росія не зможе продавати енергоносії Китаю, Туреччині, Індії чи іншим країнам, їй буде значно складніше продовжувати війну. Я підтримую нинішній підхід України й вважаю, що європейські країни мають більше інвестувати в розвиток українських далекобійних високоточних можливостей», — наголосив Годжес.

Скорочення нафтовидобутку та експорту сировини обмежує здатність москви заробити на зростанні світових цін на енергоносії, які підскочили після початку війни в Ірані та блокування ключового маршруту світових постачань — Ормузької протоки.

Які проблеми в росії вже фіксують

Як заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, удари України по російських нафтопереробних заводах могли призвести до втрати до 30% прибутків російської нафтогалузі.

Водночас у росії знову фіксують дефіцит бензину напередодні літнього сезону відпусток. Причиною називають затяжні ремонтні роботи на великих НПЗ, які стали наслідком успішних українських дронових атак.

На паливному ринку вже починає відчуватися нестача бензину марки АІ-95. Саме це пальне традиційно користується найбільшим попитом у літній період, коли росіяни активно вирушають у поїздки, тож навантаження на ринок може ще більше зрости найближчим часом.

