Honda припиняє випуск електрокросовера Prologue Сьогодні 02:41 — Фондовий ринок

Honda припиняє випуск електрокросовера Prologue

Honda оголосила, що завершить продажі електричного кросовера Prologue після завершення 2026 модельного року.

У компанії зазначили, що власники автомобіля й надалі отримуватимуть повну підтримку через дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, запчастини та гарантійний ремонт, про це пише carscoops.com.

Prologue був створений у співпраці з General Motors і побудований на тій самій платформі, що й Chevrolet Blazer EV. Поки Honda працювала над власими електромобілями, ця модель мала допомогти бренду швидше закріпитися на ринку електрокарів. Однак очікуваного успіху вона не досягла.

Після відносно вдалого старту продажі почали стрімко падати. Якщо у 2025 році в США було реалізовано майже 40 тисяч Prologue, то в першій половині 2026 року дилери продали лише 8,4 тисячі автомобілів — майже на 50% менше, ніж роком раніше. Однією з причин такого сплеску попиту називають бажання покупців встигнути скористатися федеральною податковою пільгою до її скасування.

Рішення припинити випуск Prologue стало черговим кроком у перегляді електромобільної стратегії Honda. Раніше компанія вже відмовилася від кількох електричних проєктів, а тепер, схоже, зосередиться на розробці власих моделей нового покоління, які мають краще відповідати вимогам ринку.

uamotors За матеріалами:

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