Ринкова вартість JPMorgan наближається до $1 трлн вперше в історії банків Сьогодні 19:12 — Фондовий ринок

JPMorgan

Найбільший банк США JPMorgan Chase наблизився до історичного досягнення — його ринкова вартість може вперше в історії світового банківського сектору сягнути 1 трильйона доларів.

Про це пише Reuters

Після сильного квартального звіту капіталізація банку вже перевищила 900 млрд доларів, залишивши конкурентів далеко позаду.

До рекордної оцінки залишився один крок

Після публікації квартальної звітності акції JPMorgan Chase оновили історичний максимум. Завдяки цьому ринкова вартість банку зросла приблизно до 919 млрд доларів.

Таким чином JPMorgan став найближчим до позначки 1 трильйон доларів серед усіх банків світу. Якщо це станеться, він стане першою банківською установою в історії, яка досягне такого рівня капіталізації.

Це також дозволить банку приєднатися до клубу компаній із ринковою вартістю понад 1 трильйон доларів, до якого вже входять великі технологічні корпорації, зокрема Tesla, Meta та Broadcom.

Сильні фінансові результати підтримують зростання

Останній квартал став рекордним для JPMorgan. Банк повідомив про найбільший прибуток в історії американського банківського сектору.

Фінансовий директор банку Джеремі Барнум заявив, що портфель інвестиційно-банківських угод залишається дуже сильним. За його словами, висока активність клієнтів стимулює укладення нових угод, що може підтримати подальше зростання фінансових показників у другій половині 2026 року.

За ключовими показниками JPMorgan також значно випереджає конкурентів. Активи банку становлять близько 5 трлн доларів, виручка за квартал — 58 млрд доларів, а прибуток — 16,9 млрд доларів. Для порівняння, у найближчого конкурента, Bank of America, активи оцінюються у 3,5 трлн доларів, а квартальний прибуток — 9,1 млрд доларів.

Велику роль відіграє керівник банку

Аналітики зазначають, що інвестори високо оцінюють не лише фінансові результати JPMorgan, а й роботу його генерального директора Джеймі Даймона, який очолює банк вже два десятиліття.

На ринку навіть існує поняття «премія Джеймі» — додаткова вартість, яку інвестори готові платити за акції банку завдяки довірі до його керівництва.

Втім, експерти попереджають, що навіть якщо JPMorgan подолає позначку в 1 трильйон доларів, це стане насамперед символічним досягненням. Такий статус автоматично підвищить очікування інвесторів щодо майбутніх результатів банку і залишить значно менше простору для помилок.

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