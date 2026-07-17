російські олігархи виводять мільярди доларів за кордон через побоювання конфіскацій Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Відтік капіталу оцінюють у десятки мільярдів доларів

російські мільярдери почали активніше виводити капітал за кордон через побоювання щодо стану економіки країни та державних фінансів. Серед них і бізнесмени, наближені до президента рф володимира путіна.

Про це повідомляє Bloomber.

За даними джерел, знайомих із настроями представників російської бізнес-еліти, посилення практики вилучення активів державою змусило багатьох заможних росіян замислитися над ризиком втрати власного майна або конфіскації статків.

російські мільярдери переводять активи за кордон

Декілька російських мільярдерів протягом останнього року вивели з країни додаткові активи через побоювання щодо стабільності банківської системи. Про це свідчать корпоративні документи та дані про придбання нерухомості, з якими ознайомилося агентство Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, останніми місяцями прискорився перерозподіл активів найбагатших росіян у бік криптовалют, золота, іноземної нерухомості та приватних інвестиційних фондів, насамперед у країнах Перської затоки.

Санкції повернули капітал до росії, але з’явилися нові ризики

Протягом десятиліть російські мільярдери активно інвестували на Заході, укладали великі угоди та купували елітну нерухомість за кордоном.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року міжнародні санкції змусили багатьох російських бізнесменів повернути активи до росії та перереєструвати там свої компанії. Частина закордонних активів була заморожена. Однак усередині країни виникли інші ризики. Починаючи з 2024 року російська влада активізувала процеси вилучення активів у низки великих бізнесменів, зокрема тих, хто зберігав зв’язки із Заходом через подвійне громадянство або раніше обіймав державні посади.

Додатковим фактором став спад російської економіки, який спостерігається з 2025 року та обмежує можливості для збереження й примноження капіталу всередині країни.

Відтік капіталу оцінюють у десятки мільярдів доларів

Оцінити реальні масштаби неофіційного відтоку капіталу складно, оскільки значна частина операцій здійснюється через непрозорі криптовалютні транзакції, які не відображаються в офіційній статистиці.

За оцінками джерел, знайомих з інвестиційними рішеннями російських мільярдерів, обсяг коштів, які залишили росію поза офіційною статистикою з початку 2026 року, може становити десятки мільярдів доларів. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Співрозмовники агентства зазначають, що побоювання щодо конфіскації активів та економічної нестабільності стали головними причинами нового сплеску відтоку капіталу.

За словами джерел, із 2024 року серед заможних росіян суттєво зріс інтерес до збереження капіталу за межами росії.

Прокуратура рф у 2025 році домоглася передачі державі активів загальною вартістю понад 4 трлн рублів, або близько 51,5 млрд доларів.

Для виведення коштів використовують криптовалюти та нові фінансові маршрути

Механізми виведення капіталу з росії змінюються у міру того, як російський бізнес шукає нові способи обходу як західних санкцій, так і внутрішнього контролю з боку Кремля.

Статус Дубая як одного зі світових центрів криптовалютного бізнесу сприяв використанню цифрових активів для переміщення капіталу між юрисдикціями. Популярності також набувають неформальні фінансові маршрути через Вірменію, Казахстан і Киргизстан, де використовується стейблкоїн A7A5.

Цей токен був розроблений компанією A7, що спеціалізується на транскордонних платежах та належить молдовському банкіру-втікачу Ілану Шору і російському державному банку Промсвязьбанк, який перебуває під міжнародними санкціями. У першому півріччі 2025 року через платформу A7 було проведено операції на суму 7,5 трлн рублів, або приблизно 96 млрд доларів.

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