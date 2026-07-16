Уряд затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу та двох санкційних активів Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Кабінет Міністрів України продовжує реалізацію політики великої приватизації для залучення інвестицій у промисловість.

Про це раніше повідомила екс -Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками засідання Уряду.

«Сьогодні на засіданні Уряду затвердили умови приватизації Одеського припортового заводу, а також продажу двох санкційних активів — ТОВ „Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат“ та ТОВ „Мотордеталь-Конотоп“», — зазначила Очільниця Уряду.

Державний пакет акцій Одеського припортового заводу буде виставлено на відкритий електронний аукціон зі стартовою ціною понад 4,3 млрд грн. Головна мета — залучити стратегічного інвестора, який відновить повноцінну роботу одного з найбільших хімічних комплексів України.

Однією з ключових умов приватизації є інвестиції покупця у розмірі не менше 500 млн грн у модернізацію виробництва та підвищення його енергоефективності, а також збереження основних видів діяльності підприємства.

Уряд також затвердив умови продажу двох санкційних активів:

ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» — зі стартовою ціною 1,82 млрд грн;

ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» — зі стартовою ціною 415,5 млн грн.

Кошти від продажу санкційних активів будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та використані на відновлення України.

Усі три об’єкти приватизації продаватимуться через відкриті онлайн-аукціони в системі Prozorro. Продажі, що забезпечить прозорість і конкурентність процесу.

За словами Прем’єр-міністра, приватизація дасть змогу відновити повноцінну роботу підприємств, модернізувати виробництво та розширити експортні можливості української промисловості.

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