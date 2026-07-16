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НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для покриття резервів банків

Фондовий ринок
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Нацбанк додав новий випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій
Нацбанк додав новий випуск ОВДП до переліку бенчмарк-облігацій
Національний банк України розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Зміни набули чинності з 16 липня 2026 року.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Із 16 липня 2026 року до переліку бенчмарк-ОВДП додано облігації з ідентифікаційним номером UA4000239073, перше розміщення яких Міністерство фінансів України здійснило 7 липня 2026 року.
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«Це рішення спрямоване на підтримку активності банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі», — сказано в повідомленні.
Регулятор нагадав, що банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

До переліку увійшов 21 випуск цінних паперів

Із 16 липня 2026 року він міститиме 21 випуск цінних паперів, а саме: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UAUA4000239057 та новий UA4000239073.

Що таке обов’язкові резерви

Обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування). Ця сума має бути сформована в середньому за період резервування.
Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
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З метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку та сприяння уникненню фінансування бюджетного дефіциту через емісійні джерела банкам дозволено частину обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Національний банк України актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Зміни набули чинності 25 червня 2026 року. З переліку бенчмарк-ОВДП виключено облігації з ідентифікаційним номером UA4000227490 у зв’язку з їх повним погашенням 18 лютого 2026 року. Натомість до переліку включено ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000239057, перше розміщення яких Міністерство фінансів здійснило 9 червня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки УкраїниОВДП
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