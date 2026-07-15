ЄС планує запровадити санкції проти Raiffeisen Bank за роботу в рф Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

ЄС планує запровадити санкції проти Raiffeisen Bank за роботу в рф

До 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти обмеження щодо австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який продовжує працювати на російському ринку.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Наразі країни ЄС поки що не змогли остаточно узгодити новий пакет санкцій, у тому числі через розбіжності щодо RBI.

Йдеться про обговорення питання, пов’язаного із пакетом акцій австрійської будівельної компанії Strabag.

У жовтні RBI зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди адже не був зацікавлений ​​у виході банку з ринку, оскільки розглядав фінустанову як один із каналів для грошових переказів до Європи. Можлива угода щодо виходу з Росії вимагатиме згоди відразу кількох сторін — Австрії, росії, США, ЄС та особисто президента володимира путіна.

Голова наглядової ради групи RBI Ервін Хамеседер наголошував, що обмеження на розвиток бізнесу в Росії зберігаються, а кредитування практично повністю зупинено. RBI обмежив вихідні платежі в євро, скоротив міжнародні операції та припинив видачу нових кредитів. Російський бізнес RBI за підсумками 2025 року отримав чистий збиток у 86 млн євро проти прибутку в 873 млн євро в 2024 році.

Однією з перешкод для виходу RBI із росії стала ситуація навколо акцій австрійської будівельної компанії Strabag. У 2023 році банк планував придбати у Rasperia Trading (раніше пов’язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою) 27,78% акцій Strabag за 1,51 млрд євро. Угода не відбулася після того, як RBI не отримала необхідних погоджень від влади Євросоюзу, а потім проти Rasperia було введено санкції США та ЄС.

Після зриву угоди Rasperia досягла рішення російського суду, який зобов’язав RBI виплатити 2 млрд євро плюс відсотки. RBI заявляв, що таке виконання неможливе у рамках європейського санкційного режиму. В ЄС обговорювали можливість зняття санкцій із цих активів, щоб передати акції Strabag RBI як компенсацію за втрати в росії.

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