Як почати інвестувати на фондовому ринку — покроковий гайд від експертки Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Інвестиції на фондовому ринку

Фондовий ринок може бути інструментом для накопичення капіталу, створення пасивного доходу та досягнення довгострокових фінансових цілей. Водночас інвестування потребує чіткої стратегії, розуміння ризиків та дисципліни.

Про це повідомила практикуюча інвесторка та засновниця школи BY Finance Юлія Баткалова під час конференції VLASNA. Запис конференції доступний за цим посиланням

За словами Баткалової, фондовий ринок насамперед розрахований на довгострокове інвестування, а не на швидкий заробіток. Він дає можливість не лише зберегти купівельну спроможність коштів, а й потенційно примножити капітал.

«Чому фондовий ринок? Тому що переважно він є релевантним для будь-яких фінансових цілей. Тут ви можете формувати капітал на різні формати. Взагалі, якщо говорити про фондовий ринок — то це не про швидкий заробіток, це не про плюс 200% вже за тиждень. Це про більш довгострокові, стабільні, консервативні інвестиції», — каже експертка.

Якщо ризик в інвестиціях — не ваша стратегія, пам’ятайте, що завжди можна отримувати відсотки з депозиту. Finance.ua спеціально домовився з банками, щоб ви могли отримати «Бонус до депозиту».

Інвесторка наголосила, що кошти на великі фінансові цілі доцільно переводити у валюту, якщо основний дохід отримується у гривні. При цьому резерв на поточні витрати має залишатися у національній валюті.

На її думку, фондовий ринок підходить для формування пасивного доходу, накопичення коштів на освіту дітей, майбутню пенсію або великі покупки, наприклад житло.

Водночас експертка рекомендує розглядати інвестиції на горизонті щонайменше двох років, адже короткострокові вкладення можуть потрапити під ринкові коливання. Як приклад, вона навела падіння світових фондових індексів під час пандемії COVID-19, після якого ринок згодом відновився.

«Якщо ваша інвестиційна ціль розрахована лише на 3 місяці, існує ризик, що саме в період тимчасового зниження ринку вам доведеться продати активи за невигідною ціною. Тому фондовий ринок доцільно розглядати як довгостроковий інструмент — бажано з горизонтом інвестування від 2 років і більше. Такий підхід значно підвищує ймовірність отримання стабільніших результатів. Для прикладу, середня дохідність індексу S&P 500 за останні 10 років становила близько 12% річних у доларах США. Це показник, який часто розглядають як відносно консервативний варіант довгострокового інвестування: він дозволяє не лише компенсувати вплив інфляції, а й потенційно забезпечити приріст капіталу», — розповідає експертка.

Також вона поділилася покроковою інструкцією, як почати інвестувати у фонди.

Три кроки для початку інвестування

Баткалова виділила три основні кроки для тих, хто лише починає інвестувати:

визначити фінансову ціль та суму, яку потрібно накопичити;

відкрити рахунок у брокера;

якщо інвестор перебуває в Україні — відкрити рахунок у фінансового посередника для поповнення брокерського рахунку відповідно до чинних правил валютних переказів.

Першим кроком перед інвестуванням експертка назвала визначення конкретної фінансової мети. За її словами, інвестору потрібно чітко розуміти, яку суму він хоче накопичити, за який термін і для чого саме. Це може бути пенсійний капітал, навчання дітей або придбання нерухомості.

Вона радить одразу враховувати інфляцію. Якщо кошти накопичуються, наприклад, на навчання через 10 років, необхідно орієнтуватися не на сьогоднішню вартість освіти, а на прогнозовану суму з урахуванням зростання цін.

За словами експертки, українцям доступні міжнародні брокери, через яких можна купувати акції, ETF, облігації та інші біржові інструменти. Вона також рекомендує диверсифікувати ризики не лише між активами, а й між брокерами.

Диверсифікація та ETF

Інвесторка наголосила, що вкладати всі кошти в одну акцію — ризиковано. Натомість інвестиційний портфель має складатися з кількох різних активів, які доповнюють один одного. За її словами, саме диверсифікація допомагає зменшити вплив падіння окремих компаній або секторів економіки на загальний результат інвестора.

«Якщо ми інвестуємо в кілька активів, дохід залежить не від удачі, а від диверсифікації. І взагалі, диверсифікація — це найкращий друг інвестора», — каже експертка.

Також Баткалова рекомендує завжди залишати частину коштів у готівці або на брокерському рахунку. Це дозволяє докуповувати активи під час ринкових просадок.

«Метод, який працює на мене багато років: я завжди тримаю 10−30% готівкою на рахунку у брокера. Це дає можливість, якщо раптом є великі просадки, додатково купувати хороші активи на розпродажах і мати високу прибутковість», — ділиться досвідом експертка.

Для інвесторів-початківців одним із найпростіших інструментів, за словами експертки, є ETF. Це фактично готовий диверсифікований портфель, який об’єднує десятки або навіть сотні різних активів. Так інвестор не обирає окремі акції самостійно, а одразу інвестує в широкий набір компаній чи цілий сектор економіки.

Податки для інвесторів

Баткалова нагадала, що резиденти України повинні самостійно декларувати інвестиційні доходи.

Прибуток від продажу активів оподатковується за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Для дивідендів від акцій та ETF, які виплачуються раз на квартал, застосовується ставка 9% ПДФО і 5% військового збору.

Декларацію про доходи необхідно подавати один раз на рік за попередній календарний рік, після чого у встановлений законодавством термін сплачуються нараховані податки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.