Як можуть зрости штрафи за сміття (суми) Сьогодні 19:29 — Особисті фінанси

Як можуть зрости штрафи за сміття (суми)

У ВР зареєстровано законопроєкти № 15325 та № 15327, які передбачають комплексне оновлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з відходами.

Документи пропонують значно збільшити штрафи, запровадити нові види адміністративних правопорушень і посилити покарання за екологічні злочини.

Законопроєкти № 15325 та № 15327 розроблено на виконання Закону України «Про управління відходами». Їхня мета — привести українське законодавство у відповідність до європейських екологічних стандартів, посилити контроль за поводженням із відходами та скоротити кількість стихійних сміттєзвалищ.

Документ № 15325 стосується адміністративної відповідальності, а № 15327 — кримінальної.

Запропоновано дворівневу систему покарань: за менш тяжкі порушення — суттєво вищі штрафи, а за дії, що створили небезпеку для людей або завдали значної шкоди довкіллю, — кримінальну відповідальність.

Які штрафи можуть зрости

Законопроєкт пропонує збільшити штрафи за:

псування, забруднення або засмічення земель і ґрунтів відходами;

засмічення лісів;

пошкодження або знищення лісів унаслідок забруднення;

порушення вимог законодавства у сфері управління відходами;

порушення правил благоустрою населених пунктів.

За засмічення або забруднення земель відходами пропонується встановити штраф:

для громадян — від 1 700 до 5 100 гривень;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 13 600 до 17 000 гривень.

У разі повторного порушення протягом року або якщо воно завдало значної шкоди довкіллю, штрафи можуть зрости:

для громадян — від 6 800 до 15 300 гривень;

для посадових осіб та ФОП — від 42 500 до 51 000 гривень.

Такі самі санкції пропонується застосовувати за засмічення лісів, пошкодження лісових територій через забруднення та інші порушення правил управління відходами.

Окремо законопроєкт визначає поняття «велика шкода довкіллю». Нею пропонується вважати шкоду у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.