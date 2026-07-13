Іноземним військовим спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні Сьогодні 15:38 — Особисті фінанси

Посвідка на тимчасове проживання підтверджує законність перебування в Україні і відкриває доступ до повного спектра послуг

Міністерство оборони України роз’яснило порядок отримання посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які проходять або планують проходити військову службу у складі Сил оборони України. Із 10 травня 2026 року в Україні діє оновлений міграційний порядок для іноземних військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Хто може отримати посвідку

Посвідку на тимчасове проживання з кодом категорії «04/19» можуть оформити іноземці та особи без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у складі:

Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

Державної спеціальної служби транспорту.

Іноземці, які вже проходять військову службу, повинні звернутися за оформленням посвідки протягом шести місяців із дня набрання чинності законом, тобто до 10 листопада 2026 року.

Хто має право отримати посвідку

На який термін видається посвідка

Посвідку оформлюють на весь строк дії контракту плюс шість місяців після його припинення або розірвання. Цей період після завершення служби дає іноземним ветеранам час для вирішення соціальних, правових і побутових питань або безпечного від’їзду з України.

Протягом усього зазначеного терміну особа вважається такою, що перебуває в Україні на законних підставах.

Які документи потрібні для оформлення

Для отримання посвідки іноземний військовослужбовець подає до підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта такі документи:

військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) — оригінал пред’являється, до заяви додається засвідчена копія;

контракт про проходження військової служби — оригінал пред’являється, до заяви додається засвідчена копія;

зобов’язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення (розірвання) контракту.

Оригінали документів повертаються власнику. Копії засвідчує працівник ДМС або уповноваженого суб’єкта з відміткою «Згідно з оригіналом».

При обміні посвідки після закінчення строку дії іноземці категорії «04/19» звільнені від вимоги подавати поліс медичного страхування.

Для отримання посвідки іноземний військовослужбовець повинен подати до підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта пакет документів.

Які адміністративні вимоги спрощено

Постанова № 573 знімає низку бюрократичних вимог, що раніше поширювалися на всіх мігрантів:

Перевірка адреси місця проживання. При оформленні посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання ДМС не проводить перевірку адреси місця проживання для іноземців категорії «04/19». Інформація про місце проживання за кордоном. При поданні документів на імміграцію іноземні військовослужбовці можуть зазначати адресу за кордоном без документального підтвердження. Прострочений паспорт. При оформленні посвідки на постійне проживання особи, які зобов’язані звертатися за новим паспортом до органів країни, що вчинила збройну агресію проти України або не визнає її суверенітет, можуть подавати паспортний документ із закінченим строком дії або такий, що підлягає обміну.

Навіщо потрібна посвідка і що вона дає

Посвідка на тимчасове проживання підтверджує законність перебування в Україні і відкриває доступ до повного спектра послуг. З нею іноземний військовослужбовець може:

відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами;

звертатися за нотаріальними та медичними послугами;

оформлювати документи в державних органах;

підтверджувати законність перебування під час будь-яких адміністративних процедур.

До набрання чинності новим порядком відсутність цього документа змушувала іноземних військовослужбовців вирішувати міграційні питання паралельно з виконанням бойових завдань.

Куди звертатися для оформлення

Для отримання посвідки необхідно звернутися до:

підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС);

державного підприємства «Документ»;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — у визначених законодавством випадках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.