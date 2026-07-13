Іноземним військовим спростили процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні
Хто може отримати посвідку
- Збройних Сил України;
- Національної гвардії України;
- Державної спеціальної служби транспорту.
На який термін видається посвідка
Які документи потрібні для оформлення
- військово-обліковий документ (службове посвідчення військовослужбовця) — оригінал пред’являється, до заяви додається засвідчена копія;
- контракт про проходження військової служби — оригінал пред’являється, до заяви додається засвідчена копія;
- зобов’язання військової частини повідомити ДМС про дострокове припинення (розірвання) контракту.
Які адміністративні вимоги спрощено
- Перевірка адреси місця проживання. При оформленні посвідки на тимчасове проживання та посвідки на постійне проживання ДМС не проводить перевірку адреси місця проживання для іноземців категорії «04/19».
- Інформація про місце проживання за кордоном. При поданні документів на імміграцію іноземні військовослужбовці можуть зазначати адресу за кордоном без документального підтвердження.
- Прострочений паспорт. При оформленні посвідки на постійне проживання особи, які зобов’язані звертатися за новим паспортом до органів країни, що вчинила збройну агресію проти України або не визнає її суверенітет, можуть подавати паспортний документ із закінченим строком дії або такий, що підлягає обміну.
Навіщо потрібна посвідка і що вона дає
- відкривати банківські рахунки та користуватися фінансовими послугами;
- звертатися за нотаріальними та медичними послугами;
- оформлювати документи в державних органах;
- підтверджувати законність перебування під час будь-яких адміністративних процедур.
Куди звертатися для оформлення
- підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС);
- державного підприємства «Документ»;
- Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — у визначених законодавством випадках.
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