У яких регіонах українці найчастіше звертаються до центрів зайнятості Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Закарпаття лідирує за приростом працевлаштованих

Упродовж шести місяців 2026 року найбільше працівників роботодавці шукали у Львівській області, де було подано 28 тисяч вакансій. Серед регіонів із найвищим приростом кількості працевлаштованих лідирує Закарпатська область.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості за підсумками першого півріччя.

Зазначається, що послугами відомства скористалися майже 390 тисяч людей, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше клієнтів за цей час звернулися до центрів зайнятості Дніпропетровської області — майже 30 тисяч осіб, або 7,6% від загальної кількості. До регіонів, де послуги з працевлаштування користуються найбільшим попитом, також належать Львівська, Харківська, Одеська, Полтавська області та Київщина.

Лідери за темпами зростання кількості клієнтів

Найвищі темпи зростання кількості клієнтів продемонструвало Закарпаття: у першому півріччі 2026 року до центрів зайнятості області звернулося на 57% більше людей, ніж за аналогічний період минулого року.

Значне зростання також зафіксовано на Київщині — майже на 34%. Якщо говорити про людей, забезпечених зайнятістю, то цього року їх кількість зросла майже на 13% і становить 193,6 тисячі.

Найчастіше люди знаходили роботу на Дніпропетровщині — 16 тисяч або 8,3%, також лідерство тримає Харківська область з 12 тисячами працевлаштованих.

Закарпаття лідирує за приростом працевлаштованих

Серед регіонів із найвищим приростом кількості працевлаштованих також лідирує Закарпатська область. За шість місяців 2026 року в регіоні забезпечили зайнятістю на 88% більше людей, ніж за аналогічний період минулого року.

Така динаміка зумовлена суттєвим зростанням кількості роботодавців, які подали інформацію про наявні вакансії. На Закарпатті їхня кількість збільшилася на 26,3%, а вищий показник зафіксовано лише в Запорізькій області — 30,7%. Кількість поданих вакансій склала 242 тисячі.

Де пропонують найбільше вакансій

Найбільше роботодавці шукають працівників у Львівській області — 28 тисяч пропозицій роботи, та на Дніпропетровщині — 16,3 тисяч.

Найбільший ріст кількості пропозицій від роботодавців також у Запорізькій області — на 59% більше та Закарпатті — на 50%.

Загалом рівень укомплектування вільних робочих місць складає 54,5%. Найвищий цей показник у Донецького обласного центру зайнятості — 76,9%, потім Івано-Франківський — 75,7% та Закарпаття 72,5%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує депутатам ухвалити за основу законопроєкт № 14096. Документ передбачає внесення змін до законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та зайнятості населення.

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