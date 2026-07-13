Уряд розширив виплати військовим після російського полону: хто зможе отримувати 50 тисяч гривень
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розширення можливості отримання щомісячної грошової виплати у розмірі 50 тис. грн для захисників і захисниць, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Завдання держави 一 забезпечити гідне життя всіх захисників та захисниць, які пережили нелюдські умови російського полону», — зазначила Свириденко.
Хто зможе отримати виплату
Право на щомісячну виплату матимуть захисники і захисниці, які потребують стаціонарного лікування понад 30 днів через захворювання, поранення, контузію або каліцтво.
Крім того, виплату зможуть отримувати поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що після звільнення з полону держава гарантує військовослужбовцям одноразову фінансову допомогу, щорічні виплати, лікування, додаткову відпустку та низку соціальних гарантій. Одноразову виплату 100 000 гривень може особисто отримати звільнений з полону.
Передбачена й щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування в полоні.
Під час перебування у полоні зберігається виплата грошового забезпечення за останнім місцем служби (в тому числі додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень).
Також ми писали, що громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, зможуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в сервісних центрах МВС.
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