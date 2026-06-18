Звільнені з полону українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи Сьогодні 15:37 — Особисті фінанси

Скористатися правом на безкоштовне відновлення документів можна буде один раз протягом року

Громадяни, які пережили полон або незаконне позбавлення волі внаслідок війни, зможуть безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в сервісних центрах МВС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму офіційному Telegram-каналі.

Безкоштовне відновлення документів

Уряд підтримав рішення, спрямоване на допомогу громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії.

«Кабінет Міністрів підтримав це важливе рішення для підтримки наших людей, які постраждали від російської агресії», — зазначив Клименко.

Скористатися правом на безкоштовне відновлення документів можна буде один раз протягом року після звільнення.

Нові можливості для родин зниклих безвісти

Також Кабмін врегулював питання, з яким сьогодні стикаються родини людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

«Опікуни, призначені для управління майном таких осіб, мають можливість відновлювати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я зниклої безвісти особи та законно управляти цим майном в інтересах власника», — зауважив міністр.

Клименко наголосив, що робота над рішеннями, які допомагають громадянам оперативно вирішувати важливі питання, триває.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Головному сервісному центрі МВС пояснили різницю між двома послугами — обміном і відновленням посвідчення водія. За словами фахівців, правильне визначення підстави звернення впливає на перелік необхідних документів і швидкість отримання нового посвідчення.

Процедуру обміну посвідчення водія проводять у випадках, коли документ є в наявності, але потребує заміни. Відновлення посвідчення застосовується, якщо документ втрачено або викрадено. Це вже інша процедура, яка передбачає подання заяви про відсутність посвідчення.

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