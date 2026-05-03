0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обмін та відновлення посвідчення водія: у чому різниця

Технології&Авто
59
Посвідчення водія в Україні
Посвідчення водія в Україні
У Головному сервісному центрі МВС пояснили різницю між двома послугами — обміном і відновленням посвідчення водія. За словами фахівців, правильне визначення підстави звернення впливає на перелік необхідних документів і швидкість отримання нового посвідчення.

Обмін посвідчення водія

Процедуру обміну посвідчення водія проводять у випадках, коли документ є в наявності, але потребує заміни.
Найпоширеніші причини:
  • закінчення строку дії посвідчення;
  • зміна персональних даних;
  • пошкодження документа;
  • бажання отримати посвідчення нового зразка.
У таких випадках водій подає чинне посвідчення та відповідні документи, що підтверджують підставу для обміну.

Відновлення посвідчення водія

Відновлення посвідчення застосовується, якщо документ втрачено або викрадено. Це вже інша процедура, яка передбачає подання заяви про відсутність посвідчення.
Якщо посвідчення водія було викрадено, обов’язково необхідно надати довідку з органів досудового розслідування, щоб підтвердити факт звернення до поліції.
У разі втрати посвідчення також потрібно офіційно підтвердити цей факт — шляхом подання відповідної заяви під час звернення до сервісного центру МВС.
Тобто, незалежно від обставин відсутності посвідчення, факт втрати або викрадення має бути задокументований.
Обмін чи відновлення посвідчення водія: у чому різниця
Обмін чи відновлення посвідчення водія: у чому різниця, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС
«Обмін і відновлення посвідчення водія — це різні адміністративні послуги з різними підставами та вимогами. Неправильно визначена причина звернення може призвести до затримки в отриманні послуги», — пояснюють у відомстві.
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водіяАвто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems