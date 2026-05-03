Обмін та відновлення посвідчення водія: у чому різниця Сьогодні 13:21 — Технології&Авто

Посвідчення водія в Україні

У Головному сервісному центрі МВС пояснили різницю між двома послугами — обміном і відновленням посвідчення водія. За словами фахівців, правильне визначення підстави звернення впливає на перелік необхідних документів і швидкість отримання нового посвідчення.

Обмін посвідчення водія

Процедуру обміну посвідчення водія проводять у випадках, коли документ є в наявності, але потребує заміни.

Найпоширеніші причини:

закінчення строку дії посвідчення;

зміна персональних даних;

пошкодження документа;

бажання отримати посвідчення нового зразка.

У таких випадках водій подає чинне посвідчення та відповідні документи, що підтверджують підставу для обміну.

Відновлення посвідчення водія

Відновлення посвідчення застосовується, якщо документ втрачено або викрадено. Це вже інша процедура, яка передбачає подання заяви про відсутність посвідчення.

Якщо посвідчення водія було викрадено, обов’язково необхідно надати довідку з органів досудового розслідування, щоб підтвердити факт звернення до поліції.

У разі втрати посвідчення також потрібно офіційно підтвердити цей факт — шляхом подання відповідної заяви під час звернення до сервісного центру МВС.

Тобто, незалежно від обставин відсутності посвідчення, факт втрати або викрадення має бути задокументований.

Обмін чи відновлення посвідчення водія: у чому різниця, Інфографіка: Головний сервісний центр МВС

«Обмін і відновлення посвідчення водія — це різні адміністративні послуги з різними підставами та вимогами. Неправильно визначена причина звернення може призвести до затримки в отриманні послуги», — пояснюють у відомстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.