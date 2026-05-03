ТОП-10 найпопулярніших в Україні вживаних кросоверів (інфографіка) Сьогодні 19:13 — Технології&Авто

Найпопулярніші в Україні кросовери з пробігом

Протягом І кв. 2026 року українці придбали 50,1 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону. З цієї кількості абсолютну більшість становили кросовери — 53%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Як зазначають аналітики, середній вік ввезених з-за кордону вживаних SUV становить 8 років.

Які двигуни переважають:

бензинові — 61%;

дизельні — 21%;

гібриди — 8%;

електричні — 7%;

ГБО — 3%.

ТОП-10 найпопулярніших в Україні вживаних кросоверів з-за кордону

Раніше Finance.ua писав , що українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.

Лідером серед нових авто став Renault Duster — українці придбали 743 такі автомобілі. Серед вживаних найбільшим попитом користувався Audi Q5.

