ТОП-10 найпопулярніших в Україні вживаних кросоверів (інфографіка)

Як зазначають аналітики, середній вік ввезених з-за кордону вживаних SUV становить 8 років.
Які двигуни переважають:
бензинові — 61%;
дизельні — 21%;
гібриди — 8%;
електричні — 7%;
ГБО — 3%.
Раніше Finance.ua писав, що українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
Лідером серед нових авто став Renault Duster — українці придбали 743 такі автомобілі. Серед вживаних найбільшим попитом користувався Audi Q5.