Як отримати документи з ДРАЦС через Укрпошту: інструкція від «Дії»
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Документи, оформлені через портал «Дія», можна отримати особисто через «Укрпошту».
Про це повідомила пресслужба «Дії».
За даними сервісу, українці вже отримали через «Укрпошту» майже 170 тис. повторних свідоцтв і витягів із ДРАЦС, оформлених через портал «Дія».
Які документи можна отримати поштою
З доставкою до відділення «Укрпошти» або кур’єром можна отримати:
- повторне свідоцтво про народження;
- повторне свідоцтво про зміну імені;
- повторне свідоцтво про шлюб;
- повторне свідоцтво про розірвання шлюбу;
- повторне свідоцтво про смерть;
- витяг про народження;
- витяг про зміну імені;
- витяг про шлюб;
- витяг про розірвання шлюбу;
- витяг про смерть.
Як оформити доставку
Для отримання документа:
- Авторизуйтеся на порталі Дія.
- Оберіть потрібне повторне свідоцтво або витяг із ДРАЦС.
- Заповніть заяву.
- Оберіть спосіб доставки: у відділення Укрпошти або кур’єром.
- Надішліть заяву та дочекайтеся повідомлення про відправлення документа.
Після того як відділ ДРАЦС опрацює заяву, ви отримаєте трек-номер відправлення — на електронну пошту та в кабінет громадянина.
Доставка повторних свідоцтв і витягів із ДРАЦС через портал «Дія» доступна лише на території України.
Хто може отримати документ
Отримати повторне свідоцтво або витяг з ДРАЦС має людина, яка подала заяву через портал Дія.
Якщо заявник не може отримати документ особисто, це може зробити його представник за нотаріально посвідченою довіреністю, у якій прямо зазначено право на отримання документів поштою.
Де знайти трек-номер
Трек-номер з’явиться в розділі Послуги — Замовлені послуги в кабінеті громадянина на порталі Дія та надійде на електронну пошту після опрацювання заяви.
Крім того, заявник отримає SMS-повідомлення або повідомлення у Viber на номер телефону, вказаний під час оформлення заявки.
Користувачі застосунку «Укрпошти» також отримають push-сповіщення про відправлення.
Відстежити доставку можна за трек-номером на сайті або в застосунку «Укрпошти».
Скільки часу документи зберігаються у відділенні
Якщо було обрано доставку до відділення, документ необхідно забрати протягом 7 днів після його надходження.
У разі оформлення кур’єрської доставки представник «Укрпошти» зв’яжеться із заявником для погодження дати та часу вручення документа.
Якщо документ не забрали вчасно, у містах він зберігатиметься у відділенні сім днів, а в селах і селищах — 14 днів. Після цього відправлення повернуть до відділу ДРАЦС.
Скільки коштує доставка
Вартість доставки становить:
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
- у відділення Укрпошти — 105 грн;
- кур’єром за адресою — 155 грн.