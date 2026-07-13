Як отримати документи з ДРАЦС через Укрпошту: інструкція від «Дії» Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Доставка повторних свідоцтв і витягів із ДРАЦС через портал "Дія" доступна лише на території України.

Документи, оформлені через портал «Дія», можна отримати особисто через «Укрпошту».

Про це повідомила пресслужба «Дії».

За даними сервісу, українці вже отримали через «Укрпошту» майже 170 тис. повторних свідоцтв і витягів із ДРАЦС, оформлених через портал «Дія».

Які документи можна отримати поштою

З доставкою до відділення «Укрпошти» або кур’єром можна отримати:

повторне свідоцтво про народження;

повторне свідоцтво про зміну імені;

повторне свідоцтво про шлюб;

повторне свідоцтво про розірвання шлюбу;

повторне свідоцтво про смерть;

витяг про народження;

витяг про зміну імені;

витяг про шлюб;

витяг про розірвання шлюбу;

витяг про смерть.

Як оформити доставку

Для отримання документа:

Авторизуйтеся на порталі Дія. Оберіть потрібне повторне свідоцтво або витяг із ДРАЦС. Заповніть заяву. Оберіть спосіб доставки: у відділення Укрпошти або кур’єром. Надішліть заяву та дочекайтеся повідомлення про відправлення документа.

Після того як відділ ДРАЦС опрацює заяву, ви отримаєте трек-номер відправлення — на електронну пошту та в кабінет громадянина.

Доставка повторних свідоцтв і витягів із ДРАЦС через портал «Дія» доступна лише на території України.

Хто може отримати документ

Отримати повторне свідоцтво або витяг з ДРАЦС має людина, яка подала заяву через портал Дія.

Якщо заявник не може отримати документ особисто, це може зробити його представник за нотаріально посвідченою довіреністю, у якій прямо зазначено право на отримання документів поштою.

Де знайти трек-номер

Трек-номер з’явиться в розділі Послуги — Замовлені послуги в кабінеті громадянина на порталі Дія та надійде на електронну пошту після опрацювання заяви.

Крім того, заявник отримає SMS-повідомлення або повідомлення у Viber на номер телефону, вказаний під час оформлення заявки.

Користувачі застосунку «Укрпошти» також отримають push-сповіщення про відправлення.

Відстежити доставку можна за трек-номером на сайті або в застосунку «Укрпошти».

Скільки часу документи зберігаються у відділенні

Якщо було обрано доставку до відділення, документ необхідно забрати протягом 7 днів після його надходження.

У разі оформлення кур’єрської доставки представник «Укрпошти» зв’яжеться із заявником для погодження дати та часу вручення документа.

Якщо документ не забрали вчасно, у містах він зберігатиметься у відділенні сім днів, а в селах і селищах — 14 днів. Після цього відправлення повернуть до відділу ДРАЦС.

Скільки коштує доставка

Вартість доставки становить:

у відділення Укрпошти — 105 грн;

кур’єром за адресою — 155 грн.

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