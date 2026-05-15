Кабмін спростив реєстрацію дітей для родин полонених і зниклих безвісти

Особисті фінанси
В Україні спростили правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для родин військовополонених і зниклих безвісти. Відтепер для оформлення послуги не потрібна згода другого з батьків, якщо він має відповідний статус.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Продовжуємо адаптувати державні сервіси до життєвих реалій. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Згідно з оновленими правилами, для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:
  • має статус зниклого безвісти;
  • перебуває у полоні.
У таких випадках дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який подає заяву на оформлення послуги.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що іноді родичі або знайомі просять прописати когось в квартирі. І власник погоджується допомогти, але така реєстрація напряму впливає на витрати, соціальні виплати та може обернутися проблемами під час виписки. Отже реєстрація місця проживання дає людині право користуватися житлом, навіть якщо вона не має частки у власності.
Також ми писали, яка вартість переоформлення квартири у 2026 році. Розмір податків під час продажу квартири залежить від кількох чинників: статусу продавця, терміну володіння нерухомістю та кількості угод протягом року. Ці умови безпосередньо впливають на ставку ПДФО. Щоб уникнути незрозумілих ситуацій, переплат та інших проблем зі сплатою обов’язкових податків і зборів під час переоформлення квартири, варто звернутися до досвідченого ріелтора.
