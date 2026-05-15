Кабмін спростив реєстрацію дітей для родин полонених і зниклих безвісти Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

В Україні спростили правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для родин військовополонених і зниклих безвісти. Відтепер для оформлення послуги не потрібна згода другого з батьків, якщо він має відповідний статус.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Продовжуємо адаптувати державні сервіси до життєвих реалій. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Згідно з оновленими правилами, для реєстрації або зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він:

має статус зниклого безвісти;

перебуває у полоні.

У таких випадках дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який подає заяву на оформлення послуги.

