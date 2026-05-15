НКЦПФР представила нову концепцію управління пенсійними активами Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

НКЦПФР презентувала концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди, який має реформувати систему недержавного пенсійного забезпечення та створити основу для розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Про це йдеться на сайті Комісії.

Документ підготовлено в межах проєкту FINMAR, спрямованого на наближення українського законодавства до норм ЄС та міжнародних стандартів фінансових ринків.

Що відомо про пропозицію

Зазначається, що концепція передбачає імплементацію європейських директив у сфері професійного пенсійного забезпечення, а також посилення захисту пенсійних накопичень учасників третього рівня пенсійної системи.

Одним із ключових елементів законопроєкту стане нова модель управління пенсійними активами.

Вона передбачає:

створення пенсійної компанії із системою корпоративного управління;

запровадження механізмів внутрішнього контролю;

нові підходи до управління пенсійними активами та діяльності фондів.

Також під час презентації учасникам представили механізм трансформації чинних недержавних пенсійних фондів у добровільні пенсійні фонди відповідно до нової моделі регулювання.

Окремо розробники окреслили питання, які ще потребують подальшого обговорення. Серед них:

гарантії для учасників пенсійних схем;

можливість транскордонної діяльності пенсійних фондів;

особливості податкового режиму для системи добровільного пенсійного забезпечення.

Довідка Finance.ua:

раніше ми повідомляли, що у переліку вимог Міжнародного валютного фонду до України з’явилися нові пункти, які стосуються пенсійної системи;

водночас стало відомо, що Мінсоцполітики розробляє пенсійну реформу, ключовою відмінністю якої стане відмова від обов’язкової накопичувальної системи . Замість повністю обовʼязкової системи хочемо запровадити добровільну з автозаписом. Детально про це розповідали тут;



нардеп Данило Гетманцев заявляв, що солідарна система пенсій в Україні не є справедливою. Так, понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності.

