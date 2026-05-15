НКЦПФР представила нову концепцію управління пенсійними активами

НКЦПФР презентувала концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди, який має реформувати систему недержавного пенсійного забезпечення та створити основу для розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.
Про це йдеться на сайті Комісії.
Документ підготовлено в межах проєкту FINMAR, спрямованого на наближення українського законодавства до норм ЄС та міжнародних стандартів фінансових ринків.

Що відомо про пропозицію

Зазначається, що концепція передбачає імплементацію європейських директив у сфері професійного пенсійного забезпечення, а також посилення захисту пенсійних накопичень учасників третього рівня пенсійної системи.
Одним із ключових елементів законопроєкту стане нова модель управління пенсійними активами.
Вона передбачає:
  • створення пенсійної компанії із системою корпоративного управління;
  • запровадження механізмів внутрішнього контролю;
  • нові підходи до управління пенсійними активами та діяльності фондів.
Також під час презентації учасникам представили механізм трансформації чинних недержавних пенсійних фондів у добровільні пенсійні фонди відповідно до нової моделі регулювання.
Окремо розробники окреслили питання, які ще потребують подальшого обговорення. Серед них:
  • гарантії для учасників пенсійних схем;
  • можливість транскордонної діяльності пенсійних фондів;
  • особливості податкового режиму для системи добровільного пенсійного забезпечення.

Довідка Finance.ua:

  • раніше ми повідомляли, що у переліку вимог Міжнародного валютного фонду до України з’явилися нові пункти, які стосуються пенсійної системи;
  • водночас стало відомо, що Мінсоцполітики розробляє пенсійну реформу, ключовою відмінністю якої стане відмова від обов’язкової накопичувальної системи. Замість повністю обовʼязкової системи хочемо запровадити добровільну з автозаписом. Детально про це розповідали тут;
  • нардеп Данило Гетманцев заявляв, що солідарна система пенсій в Україні не є справедливою. Так, понад 7 мільйонів українських пенсіонерів живуть за межею бідності.
Світлана Вишковська
Редактор
