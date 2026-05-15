Рівень незадоволеності роботою серед українців продовжує зростати. За даними дослідження «Барометр ринку праці» від Grc.ua, кожен четвертий фахівець тією чи іншою мірою не задоволений своїм місцем роботи, а майже половина вже активно шукають нові можливості.
Скільки українців хочуть змінити роботу
Дослідження показало, що 49% спеціалістів уже у пошуку нового місця роботи, а ще 20% планують розпочати пошук у 2026 році.
За останній рік кількість працевлаштованих фахівців дещо скоротилася. Наприкінці 2024 року роботу мали 81% опитаних, а в грудні 2025 року цей показник знизився до 76%.
Також зросла частка тих, хто активно шукає нову роботу. Якщо наприкінці 2024 року таких було 35%, то в грудні 2025 року — вже половина з опитаних. Частка тих, хто планує шукати нову роботу найближчим часом, збільшилася з 18% до 21%.
Чому працівники дедалі частіше незадоволені
Наразі 27% опитаних заявили, що тією чи іншою мірою незадоволені своєю роботою.
Кількість тих, хто повністю задоволений поточним місцем праці, поступово зменшується. Два роки тому таких було 12%, рік тому — 9%, а зараз — лише 7%.
У Grc.ua пояснюють це накопиченою втомою на ринку праці. Працівники працюють в умовах постійного стресу, поєднуючи професійні обов’язки з особистими труднощами, релокацією та життям у небезпечних умовах.
Серед причин незадоволеності респонденти називають не лише низьку зарплату, а й відсутність дружньої атмосфери в колективі, складні стосунки з керівником, недостатні можливості для кар’єрного зростання, а також брак гнучкого графіка та віддаленої роботи.
Де українці шукають вакансії
Найчастіше шукачі роботи користуються спеціалізованими сайтами з вакансіями.
Водночас за останній рік зросла увага до пропозицій у соціальних мережах, месенджерах, Telegram-каналах та на корпоративних сайтах компаній.
Що найважливіше при виборі роботи
Головним критерієм при виборі роботи залишається рівень заробітної плати.
На другому місці — офіційне працевлаштування, на яке звертають увагу 56% респондентів.
Також важливими для українців є зручний графік роботи, можливість працювати дистанційно та близькість офісу до дому. Натомість самі робочі обов’язки посідають лише шосте місце серед ключових критеріїв.
