Кожен другий українець активно шукає роботу — дослідження Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Рівень незадоволеності роботою серед українців продовжує зростати. За даними дослідження «Барометр ринку праці» від Grc.ua, кожен четвертий фахівець тією чи іншою мірою не задоволений своїм місцем роботи, а майже половина вже активно шукають нові можливості.

Скільки українців хочуть змінити роботу

Дослідження показало, що 49% спеціалістів уже у пошуку нового місця роботи, а ще 20% планують розпочати пошук у 2026 році.

За останній рік кількість працевлаштованих фахівців дещо скоротилася. Наприкінці 2024 року роботу мали 81% опитаних, а в грудні 2025 року цей показник знизився до 76%.

Також зросла частка тих, хто активно шукає нову роботу. Якщо наприкінці 2024 року таких було 35%, то в грудні 2025 року — вже половина з опитаних. Частка тих, хто планує шукати нову роботу найближчим часом, збільшилася з 18% до 21%.

Чому працівники дедалі частіше незадоволені

Наразі 27% опитаних заявили, що тією чи іншою мірою незадоволені своєю роботою.

Кількість тих, хто повністю задоволений поточним місцем праці, поступово зменшується. Два роки тому таких було 12%, рік тому — 9%, а зараз — лише 7%.

У Grc.ua пояснюють це накопиченою втомою на ринку праці. Працівники працюють в умовах постійного стресу, поєднуючи професійні обов’язки з особистими труднощами, релокацією та життям у небезпечних умовах.

Серед причин незадоволеності респонденти називають не лише низьку зарплату, а й відсутність дружньої атмосфери в колективі, складні стосунки з керівником, недостатні можливості для кар’єрного зростання, а також брак гнучкого графіка та віддаленої роботи.

Де українці шукають вакансії

Найчастіше шукачі роботи користуються спеціалізованими сайтами з вакансіями.

Водночас за останній рік зросла увага до пропозицій у соціальних мережах, месенджерах, Telegram-каналах та на корпоративних сайтах компаній.

Що найважливіше при виборі роботи

Головним критерієм при виборі роботи залишається рівень заробітної плати.

На другому місці — офіційне працевлаштування, на яке звертають увагу 56% респондентів.

Також важливими для українців є зручний графік роботи, можливість працювати дистанційно та близькість офісу до дому. Натомість самі робочі обов’язки посідають лише шосте місце серед ключових критеріїв.

Раніше ми повідомляли , що за рік — з березня 2025 до березня 2026 — медіанні зарплати за окремими вакансіями в Україні зросли на 31−96%. Наприклад, найбільший приріст за останні 12 місяців зафіксовано у категорії реклама/дизайн/PR. Зарплата копірайтера майже подвоїлася — з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що стало найвищим показником серед усіх вакансій.

Також Finance.ua писав , що кадровий голод в Україні посилюється на тлі парадоксальної ситуації: у країні вже є масштабний резерв із 1,5 млн ветеранів, але бізнес використовує його обмежено.

