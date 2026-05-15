Фінансова сторона життя українців у Європі: доходи та оплата праці

Зарплати українців в Європі

Сьогодні в країнах Європи живуть мільйони українців — це як ті, хто виїхав на навчання чи роботу ще до повномасштабної війни, так і люди, які опинилися за кордоном після 2022 року. Для багатьох з них робота в європейських країнах перестала бути тимчасовим рішенням і перетворилася на нову фінансову реальність — з власним рівнем зарплат, витрат і можливостей.

Заробітки українців у країнах Європі часто значно перевищують доходи в Україні. Водночас вищі витрати на повсякденне життя суттєво змінюють картину: після базових витрат реальний дохід нерідко виявляється скромнішим, аніж здається з першого погляду.

То скільки ж українці заробляють у Польщі, Німеччині, Чехії та інших європейських країнах? Як відрізняються доходи залежно від сфери зайнятості та яку частину зарплати «з'їдають» податки та витрати на житло, харчування і транспорт?

Загальний рівень зарплат українців у Європі

2026 року середні доходи українців у країнах Європи значно перевищують українські показники, але водночас залишаються нижчими за середній рівень оплати праці в ЄС.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у лютому-березні 2026 року становить близько 28 300 грн, або приблизно 550 євро на місяць. Для порівняння, середня зарплата в Євросоюзі становить близько 3 155 євро на руки.

Водночас доходи українців за кордоном часто нижчі за середні показники в цих країнах. Це пояснюється тим, що значна частина мігрантів працює не за фахом — у логістиці, виробництві, сільському господарстві, сфері послуг або на сезонних роботах, де зарплати зазвичай близькі до мінімального рівня.

Зазначимо, що під час аналізу зарплат у Європі важливо розрізняти брутто (gross) і нетто (netto).

Брутто — це зарплата до вирахування податків і соціальних внесків, тобто сума, яка зазначена в трудовому контракті.

— це зарплата до вирахування податків і соціальних внесків, тобто сума, яка зазначена в трудовому контракті. Нетто — це фактична сума, яку працівник отримує на руки після сплати податку на доходи та соціальних внесків (пенсійне, медичне та інші види страхування).

У більшості країн ЄС із зарплати відраховується 20−35%, тому реальний дохід становить приблизно 65−80% від брутто-зарплати. Саме показник нетто найбільш точно відображає реальний дохід людини і її можливості для щоденних витрат.

Польща

Польща залишається одним із головних напрямків трудової міграції українців. 2026 року середня зарплата українських працівників становить близько 8 750 злотих брутто на місяць (приблизно 2 тис. євро або близько 100 тис. грн). Після сплати податків і соціальних внесків це приблизно 6 500−7 тис. злотих нетто, тобто 1 500−1 650 євро на руки.

У логістичному секторі або на складах зарплати можуть сягати 9 тис. злотих брутто, що також відповідає приблизно 6 700−7 200 злотих нетто. Мінімальна зарплата у Польщі від 2026 року становить 4 806 злотих брутто, що після податків дорівнює приблизно 3 606 злотих нетто — близько 850 євро або 43 тис. грн на місяць.

Німеччина

У Німеччині середня зарплата українців становить приблизно 4 250 євро брутто на місяць. Після податків це зазвичай 2 400−2 700 євро нетто, залежно від податкового класу та сімейного стану.

Кваліфіковані фахівці, зокрема в IT, інженерії чи медицині можуть отримувати від 3 тис. євро нетто і більше.

Натомість працівники без спеціалізації часто заробляють близько 2 200−2 500 євро нетто. Мінімальна погодинна ставка 2026 року становить приблизно 13,90 євро за годину брутто. За повної зайнятості (170−175 годин на місяць) це дає близько 2 400 євро нетто на місяць.

Чехія

У Чехії мінімальна зарплата 2026 року становить 22 400 чеських крон брутто (приблизно 900 євро). Після податків це приблизно 18−19 тис. крон нетто (740−780 євро).

Більшість українців, зайнятих у виробництві або логістиці, отримує 30−32 тис. крон брутто на місяць. Після відрахувань це приблизно 24−26 тис. крон нетто, тобто 1 200−1 300 євро на руки. Середній рівень доходів українців у Чехії оцінюється приблизно у 1 900−2 тис. євро нетто на місяць, якщо враховувати більш кваліфіковані позиції.

Нідерланди та інші країни

У Нідерландах мінімальна зарплата 2026 року становить приблизно 2 311 євро брутто на місяць. Після податків це приблизно 1 700−1 900 євро нетто. На роботах у сільському господарстві, логістиці або на складах українці зазвичай отримують 1 600−2 тис. євро на руки.

Подібна ситуація спостерігається і в інших країнах Західної Європи. У Норвегії, Австрії, Франції чи Нідерландах українські працівники часто заробляють 1−2 тис. євро нетто, тоді як середні доходи місцевих працівників можуть становити 2 500−4 тис. євро нетто.

Ця різниця пояснюється насамперед структурою ринку праці: багато українців працюють у секторах із нижчою кваліфікацією, тоді як місцеві працівники частіше займають професійні та управлінські посади.

Відмінності за сферами зайнятості

Від того, в якій сфері працює українець у Європі, фактично залежить весь сценарій його життя, горизонти можливостей і відчуття стабільності.

У сферах IT, інженерії, проєктування чи медицини українці опиняються в зовсім іншій фінансовій реальності. Тут зарплати часто відповідають високому рівню.

У Польщі, Німеччині, Нідерландах чи Норвегії програмісти, інженери або лікарі з підтвердженою кваліфікацією та знанням мови отримують від 3 до 5 тис. євро на руки і більше. Це вже не про виживання, а про повноцінну інтеграцію: комфортне житло, фінансова подушка, інвестиції в освіту дітей чи власний розвиток.

Для цієї групи різниця між Україною та Європою відчувається найбільш різко. Вищі податки компенсуються стабільністю, зрозумілими правилами гри та доступом до соціальних послуг. У багатьох випадках такі фахівці вже не просто адаптуються до ринку — вони стають його важливою частиною, закриваючи дефіцит кадрів у ключових галузях.

На іншому полюсі — логістика, виробництво, склади та заводи. Саме тут зосереджена найбільша частка українських працівників у Європі. Ці вакансії дають швидкий доступ до роботи, але мають свою ціну: інтенсивні навантаження, змінний графік, нічні зміни та часто — віддаленість від місця проживання.

Рівень доходів тут має такий вигляд: Польща — 1 500−1 650 євро, Німеччина — 2 200−2 500 євро, Чехія — 1 200−1 300 євро. Це значно більше, ніж середня зарплата в Україні. Але в умовах європейських цін такий дохід формує зовсім іншу економіку життя: значну частину заробленого «з'їдають» оренда, транспорт, комунальні витрати та харчування.

Для багатьох українців ці роботи стають своєрідною «фінансовою опорою»: вони не завжди дають професійний розвиток, але забезпечують стабільний дохід, легальний статус і можливість підтримувати родину в Україні або відкладати кошти.

Окремий сегмент — це HoReCa (ресторани, готелі, кафе), побутові послуги та сільське господарство. Українці тут становлять значну частину робочої сили, але фінансові умови часто менш прозорі. У цих сферах зарплати зазвичай коливаються біля мінімального рівня, а частина зайнятості залишається неофіційною або частково легалізованою. Це означає менший соціальний захист і вищу залежність від роботодавця.

Робота в кухнях, на фермах чи в прибиранні часто потребує значних фізичних зусиль і часу, але не завжди гарантує пропорційний дохід. Фінансове життя тут — це постійний баланс між витратами, нестабільним графіком і прагненням перейти у більш кваліфікований сегмент.

Поступово формується ще одна група українців — ті, хто виходить за межі класичної трудової міграції. Це фрілансери, консультанти, викладачі, перекладачі, спеціалісти креативних і цифрових професій. Вони можуть жити в Європі, але працювати з міжнародними або українськими компаніями дистанційно. Їхні доходи часто відповідають рівню кваліфікованих фахівців, але структура витрат гнучкіша: можна обирати дешевше житло, менше витрачати на транспорт і оптимізувати бюджет.

Для цієї групи фінансова модель змінюється: мова вже не лише про «заробити більше, ніж в Україні», а про те, як ефективно управляти доходами між двома економічними реальностями — європейською і українською.

Структура базових витрат українців у Європі

Фінансова картина життя українців у Європі складається не лише із зарплати. Вирішальну роль відіграє те, як ці гроші розподіляються — і саме тут часто зникає відчуття «високих європейських доходів».

Найбільша стаття витрат — житло. Саме оренда першою «з'їдає» значну частину бюджету і часто визначає всі інші фінансові рішення. У великих містах — таких як Варшава, Берлін, Прага чи Амстердам однокімнатна квартира може коштувати від 700 до 1 200 євро на місяць. Для людини з середнім доходом це означає, що третина, а інколи й половина зарплати одразу йде на базову потребу — дах над головою.

Саме тому багато українців обирають компромісні варіанти: спільну оренду, проживання в передмістях або навіть гуртожитки від роботодавця. Це дозволяє знизити витрати, але водночас впливає на комфорт життя і відчуття стабільності.

У менших містах оренда справді дешевша, проте там і менше можливостей для роботи, тому вибір житла часто стає балансом між ціною і доступом до доходу.

Транспорт і повсякденні витрати — ще одна стаття, яка в Україні часто недооцінюється. У європейських реаліях це не лише проїзд у громадському транспорті, а й витрати на автомобіль, пальне, страхування або паркування. Разом із комунальними платежами — електроенергією, опаленням, водою, інтернетом — вони формують ще одну вагому частину бюджету. Особливо відчутними ці витрати стають узимку, коли рахунки за енергоносії можуть суттєво зрости.

Окремо варто згадати податки — хоча формально вони «невидимі», адже відраховуються ще до виплати зарплати, їхній вплив на фінансову реальність є ключовим.

У більшості країн ЄС працівник отримує на руки лише частину від заявленого доходу, і саме ця сума визначає його реальні можливості. В окремих країнах, як-от Німеччина, держава частково компенсує витрати — наприклад, на дорогу до роботи, — але загалом податкове навантаження залишається одним із головних факторів, що «коригує» очікування від зарплати.

У результаті навіть відносно високі доходи починають мати інакший вигляд, коли їх накладають на повсякденні витрати. Наприклад, українець, який працює у логістиці в Польщі та отримує близько 1 700−1 800 євро на руки, після оплати житла, харчування і базових потреб часто має у розпорядженні лише кілька сотень євро. Ці гроші йдуть на все інше — від одягу і мобільного зв’язку до переказів родині в Україну або мінімальних заощаджень.

Схожа ситуація і в Німеччині: навіть за доходу близько 2 500 євро на руки після всіх витрат залишається сума, яка вже не має вигляд такою великою у контексті європейського рівня життя. Вона дозволяє відкладати або жити більш-менш комфортно, але не створює відчуття фінансової «легкості», яке часто асоціюється з роботою в ЄС.

Висновок

Українці в Європі сьогодні заробляють у середньому у 1,5−4, а інколи й до 5 разів більше, ніж в Україні. Водночас навіть за таких доходів вони часто залишаються в нижньому сегменті ринку праці порівняно з місцевими працівниками, які виконують аналогічну роботу.

Рівень оплати за кордоном напряму залежить від того, наскільки людина інтегрується у нову економічну реальність. Одним із ключових бар’єрів залишається мова: без її знання доступ до більш оплачуваних позицій суттєво обмежений. Натомість володіння мовою та підтверджена кваліфікація відкривають зовсім інший рівень доходів — у деяких випадках різниця може становити два-три рази.

Велике значення має і те, де саме людина працює. У великих містах і регіонах із дефіцитом кадрів зарплати дійсно вищі, але разом із ними зростає і вартість життя — передусім оренди житла. У результаті номінально більший дохід не завжди означає більше грошей «на руках» після всіх витрат.

На цьому тлі особливо відчутною стає різниця з Україною. Вдома значно простіше вирішується житлове питання — багато хто має власне житло або доступ до нього через родину. Рідна мова, знайома система освіти і зрозумілий ринок праці також дають конкурентну перевагу, яку за кордоном доводиться виборювати заново.

У підсумку рівень доходу українця за кордоном — це не лише про цифру на картці, а про поєднання мови, кваліфікації, умов праці та витрат, які визначають, скільки грошей насправді залишається для життя.

