Фінансова сторона життя українців у Європі: доходи та оплата праці

Сьогодні в країнах Європи
живуть мільйони українців — це як ті,
хто виїхав на навчання чи роботу ще до
повномасштабної війни, так і люди, які
опинилися за кордоном після 2022 року.
Для багатьох з них робота в європейських
країнах перестала бути тимчасовим
рішенням і перетворилася на нову
фінансову реальність — з власним рівнем
зарплат, витрат і можливостей.
Заробітки українців у країнах
Європі часто значно перевищують доходи
в Україні. Водночас вищі витрати на
повсякденне життя суттєво змінюють
картину: після базових витрат реальний
дохід нерідко виявляється скромнішим,
аніж здається з першого погляду.
То скільки ж українці заробляють
у Польщі, Німеччині, Чехії та інших
європейських країнах? Як відрізняються
доходи залежно від сфери зайнятості та
яку частину зарплати «з'їдають» податки
та витрати на житло, харчування і
транспорт?
2026 року
середні доходи українців у країнах
Європи значно перевищують українські
показники, але водночас залишаються
нижчими за середній рівень оплати праці
в ЄС.
За даними
Держстату, середня зарплата в Україні
у лютому-березні 2026 року становить
близько 28 300 грн, або приблизно 550 євро
на місяць. Для порівняння, середня
зарплата в Євросоюзі становить близько
3 155 євро на руки.
Водночас
доходи українців за кордоном часто
нижчі за середні показники в цих країнах.
Це пояснюється тим, що значна частина
мігрантів працює не за фахом — у
логістиці, виробництві, сільському
господарстві, сфері послуг або на
сезонних роботах, де зарплати зазвичай
близькі до мінімального рівня.
Зазначимо,
що під час аналізу зарплат у Європі
важливо розрізняти брутто (gross) і нетто
(netto).
Брутто
— це зарплата до вирахування податків
і соціальних внесків, тобто сума, яка
зазначена в трудовому контракті.
Нетто
— це фактична сума, яку працівник
отримує на руки після сплати податку
на доходи та соціальних внесків
(пенсійне, медичне та інші види
страхування).
У
більшості країн ЄС із зарплати
відраховується 20−35%, тому реальний
дохід становить приблизно 65−80% від
брутто-зарплати. Саме показник нетто
найбільш точно відображає реальний
дохід людини і її можливості для щоденних
витрат.
Польща
Польща
залишається одним із головних напрямків
трудової міграції українців. 2026 року
середня зарплата українських працівників
становить близько 8 750 злотих брутто на
місяць (приблизно 2 тис. євро або близько
100 тис. грн). Після сплати податків і
соціальних внесків це приблизно 6 500−7
тис. злотих нетто, тобто 1 500−1 650 євро на
руки.
У
логістичному секторі або на складах
зарплати можуть сягати 9 тис. злотих
брутто, що також відповідає приблизно
6 700−7 200 злотих нетто. Мінімальна зарплата
у Польщі від 2026 року становить 4 806 злотих
брутто, що після податків дорівнює
приблизно 3 606 злотих нетто — близько
850 євро або 43 тис. грн на місяць.
У
Німеччині середня зарплата українців
становить приблизно 4 250 євро брутто на
місяць. Після податків це зазвичай 2
400−2 700 євро нетто, залежно від податкового
класу та сімейного стану.
Кваліфіковані
фахівці, зокрема в IT, інженерії чи
медицині можуть отримувати від 3 тис.
євро нетто і більше.
Натомість
працівники без спеціалізації часто
заробляють близько 2 200−2 500 євро нетто.
Мінімальна погодинна ставка 2026 року
становить приблизно 13,90 євро за годину
брутто. За повної зайнятості (170−175 годин
на місяць) це дає близько 2 400 євро нетто
на місяць.
Чехія
У Чехії мінімальна
зарплата 2026 року
становить 22 400 чеських крон брутто
(приблизно 900 євро). Після податків це
приблизно 18−19
тис. крон
нетто (740−780 євро).
Більшість українців,
зайнятих у виробництві або логістиці,
отримує 30−32
тис. крон
брутто на місяць. Після відрахувань це
приблизно 24−26
тис. крон
нетто, тобто 1 200−1 300 євро на руки. Середній
рівень доходів українців у Чехії
оцінюється приблизно у 1 900−2
тис. євро
нетто на місяць, якщо враховувати більш
кваліфіковані позиції.
Нідерланди
та інші країни
У Нідерландах
мінімальна зарплата 2026 року
становить приблизно 2 311 євро брутто на
місяць. Після податків це приблизно 1
700−1 900 євро нетто. На роботах у сільському
господарстві, логістиці або на складах
українці зазвичай отримують 1 600−2
тис. євро
на руки.
Подібна ситуація
спостерігається і в інших країнах
Західної Європи. У Норвегії, Австрії,
Франції чи Нідерландах українські
працівники часто заробляють 1−2
тис. євро
нетто, тоді як середні доходи місцевих
працівників можуть становити 2 500−4
тис. євро
нетто.
Ця різниця
пояснюється насамперед структурою
ринку праці: багато українців працюють
у секторах із нижчою кваліфікацією,
тоді як місцеві працівники частіше
займають професійні та управлінські
посади.
Відмінності за
сферами зайнятості
Від того, в якій сфері працює українець
у Європі, фактично залежить весь сценарій
його життя, горизонти можливостей і
відчуття стабільності.
У
сферах IT, інженерії, проєктування чи
медицини українці опиняються в зовсім
іншій фінансовій реальності. Тут зарплати
часто відповідають високому рівню.
У
Польщі, Німеччині, Нідерландах чи
Норвегії програмісти, інженери або
лікарі з підтвердженою кваліфікацією
та знанням мови отримують від 3 до 5
тис. євро на руки і більше. Це вже не
про виживання, а про повноцінну інтеграцію:
комфортне житло, фінансова подушка,
інвестиції в освіту дітей чи власний
розвиток.
Для цієї групи різниця між Україною та
Європою відчувається найбільш різко.
Вищі податки компенсуються стабільністю,
зрозумілими правилами гри та доступом
до соціальних послуг. У багатьох випадках
такі фахівці вже не просто адаптуються
до ринку — вони стають його важливою
частиною, закриваючи дефіцит кадрів у
ключових галузях.
На іншому полюсі — логістика, виробництво,
склади та заводи. Саме тут зосереджена
найбільша частка українських працівників
у Європі. Ці вакансії дають швидкий
доступ до роботи, але мають свою ціну:
інтенсивні навантаження, змінний графік,
нічні зміни та часто — віддаленість
від місця проживання.
Рівень доходів тут має такий
вигляд: Польща — 1 500−1 650 євро,
Німеччина — 2 200−2 500 євро, Чехія — 1 200−1
300 євро. Це значно більше, ніж середня
зарплата в Україні. Але в умовах
європейських цін такий дохід формує
зовсім іншу економіку життя: значну
частину заробленого «з'їдають»
оренда, транспорт, комунальні витрати
та харчування.
Для багатьох українців ці роботи стають
своєрідною «фінансовою
опорою»: вони не завжди
дають професійний розвиток, але
забезпечують стабільний дохід, легальний
статус і можливість підтримувати родину
в Україні або відкладати кошти.
Окремий сегмент — це HoReCa (ресторани,
готелі, кафе), побутові послуги та
сільське господарство. Українці тут
становлять значну частину робочої сили,
але фінансові умови часто менш прозорі.
У цих сферах зарплати зазвичай коливаються
біля мінімального рівня, а частина
зайнятості залишається неофіційною
або частково легалізованою. Це означає
менший соціальний захист і вищу залежність
від роботодавця.
Робота в кухнях, на фермах чи в прибиранні
часто потребує значних фізичних зусиль
і часу, але не завжди гарантує пропорційний
дохід. Фінансове життя тут — це постійний
баланс між витратами, нестабільним
графіком і прагненням перейти у більш
кваліфікований сегмент.
Поступово формується ще одна група
українців — ті, хто виходить за межі
класичної трудової міграції. Це
фрілансери, консультанти, викладачі,
перекладачі, спеціалісти креативних і
цифрових професій. Вони можуть жити в
Європі, але працювати з міжнародними
або українськими компаніями дистанційно.
Їхні доходи часто відповідають рівню
кваліфікованих фахівців, але структура
витрат гнучкіша: можна обирати дешевше
житло, менше витрачати на транспорт і
оптимізувати бюджет.
Для цієї групи фінансова модель
змінюється: мова вже не лише про «заробити
більше, ніж в Україні», а
про те, як ефективно управляти доходами
між двома економічними реальностями —
європейською і українською.
Структура базових витрат українців
у Європі
Фінансова картина життя українців у
Європі складається не лише із зарплати.
Вирішальну роль відіграє те, як ці гроші
розподіляються — і саме тут часто зникає
відчуття «високих
європейських доходів».
Найбільша стаття витрат — житло. Саме
оренда першою «з'їдає»
значну частину бюджету і часто визначає
всі інші фінансові рішення. У великих
містах — таких як Варшава, Берлін, Прага
чи Амстердам однокімнатна квартира
може коштувати від 700 до 1 200 євро на
місяць. Для людини з середнім доходом
це означає, що третина, а інколи й половина
зарплати одразу йде на базову потребу
— дах над головою.
Саме тому багато українців обирають
компромісні варіанти: спільну оренду,
проживання в передмістях або навіть
гуртожитки від роботодавця. Це дозволяє
знизити витрати, але водночас впливає
на комфорт життя і відчуття стабільності.
У менших містах оренда справді дешевша,
проте там і менше можливостей для роботи,
тому вибір житла часто стає балансом
між ціною і доступом до доходу.
Транспорт і повсякденні витрати — ще
одна стаття, яка в Україні часто
недооцінюється. У європейських реаліях
це не лише проїзд у громадському
транспорті, а й витрати на автомобіль,
пальне, страхування або паркування.
Разом із комунальними платежами —
електроенергією, опаленням, водою,
інтернетом — вони формують ще одну
вагому частину бюджету. Особливо
відчутними ці витрати стають узимку,
коли рахунки за енергоносії можуть
суттєво зрости.
Окремо варто згадати податки — хоча
формально вони «невидимі»,
адже відраховуються ще до виплати
зарплати, їхній вплив на фінансову
реальність є ключовим.
У більшості країн ЄС працівник отримує
на руки лише частину від заявленого
доходу, і саме ця сума визначає його
реальні можливості. В окремих країнах,
як-от Німеччина, держава частково
компенсує витрати — наприклад, на дорогу
до роботи, — але загалом податкове
навантаження залишається одним із
головних факторів, що «коригує»
очікування від зарплати.
У результаті навіть відносно високі
доходи починають мати інакший
вигляд, коли їх накладають на
повсякденні витрати. Наприклад, українець,
який працює у логістиці в Польщі та
отримує близько 1 700−1 800 євро на руки,
після оплати житла, харчування і базових
потреб часто має у розпорядженні лише
кілька сотень євро. Ці гроші йдуть на
все інше — від одягу і мобільного зв’язку
до переказів родині в Україну або
мінімальних заощаджень.
Схожа ситуація і в Німеччині: навіть за
доходу близько 2 500 євро на руки після
всіх витрат залишається сума, яка вже
не має вигляд такою великою
у контексті європейського рівня життя.
Вона дозволяє відкладати або жити
більш-менш комфортно, але не створює
відчуття фінансової «легкості»,
яке часто асоціюється з роботою в ЄС.
Висновок
Українці в Європі сьогодні заробляють
у середньому у 1,5−4, а інколи й до 5 разів
більше, ніж в Україні. Водночас навіть
за таких доходів вони часто залишаються
в нижньому сегменті ринку праці порівняно
з місцевими працівниками, які виконують
аналогічну роботу.
Рівень оплати за кордоном напряму
залежить від того, наскільки людина
інтегрується у нову економічну реальність.
Одним із ключових бар’єрів залишається
мова: без її знання доступ до більш
оплачуваних позицій суттєво обмежений.
Натомість володіння мовою та підтверджена
кваліфікація відкривають зовсім інший
рівень доходів — у деяких випадках
різниця може становити два-три рази.
Велике значення має і те, де саме людина
працює. У великих містах і регіонах із
дефіцитом кадрів зарплати дійсно вищі,
але разом із ними зростає і вартість
життя — передусім оренди житла. У
результаті номінально більший дохід
не завжди означає більше грошей «на
руках» після всіх витрат.
На цьому тлі особливо відчутною стає
різниця з Україною. Вдома значно простіше
вирішується житлове питання — багато
хто має власне житло або доступ до нього
через родину. Рідна мова, знайома система
освіти і зрозумілий ринок праці також
дають конкурентну перевагу, яку за
кордоном доводиться виборювати заново.
У підсумку рівень доходу українця за
кордоном — це не лише про цифру на
картці, а про поєднання
мови, кваліфікації, умов праці та витрат,
які визначають, скільки грошей насправді
залишається для життя.