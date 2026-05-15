У Дії запустили е-Картку платника податків: як оформити для себе і для дитини

Відтепер е-Картку платника податків можна оформити за кілька кліків у «Дії» — як для себе, так і для дитини. Більше не потрібен фізичний паперовий документ. Електронна Картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що змінилося

Електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової.

Батьки можуть замовити е-Картку для себе, а також оформити РНОКПП та е-Картку для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з’явиться у застосунку батьків.

Ця зміна працює в тому числі і для дітей за кордоном через систему е-Консул.

Що потрібно зробити для отримання цифрових документів

Щоб отримати податковий номер

Вкажіть дитину, для якої оформлюєте податковий номер. Вкажіть, чи має дитина ID-картку або закордонний паспорт. Відскануйте документ дитини або введіть УНЗР вручну. Підтвердьте, що дитина проживає з вами, якщо в неї немає зареєстрованого місця проживання. Заяву може подати лише той із батьків, з ким проживає дитина. Підтвердьте або вкажіть контактні дані. Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпис.

Оформити РНОКПП для дитини може лише дорослий, з яким проживає дитина до 17 років. Після цього можна одразу замовити й е-Картку платника податків.

Щоб замовити е-картку для дорослого

Введіть або підтвердіть контактні дані.

Перевірте заяву та підпишіть за допомогою Дія.Підпис.



Завантажте е-Картку протягом 24 годин.



Щоб замовити е-картку для дитини

Оберіть дитину та за потреби вкажіть податковий номер. Підтвердьте місце проживання дитини, якщо воно не зареєстроване. Подати заяву може лише той з батьків, з ким проживає дитина. Введіть або підтвердьте контактні дані. Перевірте заяву та підпишіть її за допомогою Дія.Підпису.

Які документи знадобляться

Щоб отримати документи необхідно, щоб ваш профіль був підтверджений у Дії. А ще:

ваша ID-картка або закордонний паспорт у застосунку;

свідоцтво про народження дитини — воно має підтягнутися автоматично.

Щоб замовити е-картку платника податків, знадобиться РНОКПП.

Які треба документи дитини:

актовий запис про народження в ДРАЦС;

для дітей від 14 до 17 років — ID-картка;

зареєстроване або задеклароване місце проживання, якщо дитині вже виповнилося 14 років. Для дитини до 14 — достатньо, щоб один із батьків підтвердив, що дитина проживає з ним.

Оформлення картки платника податків дітям за кордоном

У Міністерстві закордонних справ України додали , що батьки та інші законні представники можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей віком до 18 років, без необхідності виїзду до України.

Послуга доступна дистанційно через систему «е-Консул» онлайн або особисто через найближче посольство чи консульство України за кордоном.

«Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга», — наголосив міністр Андрій Сибіга.

Параллельно міністерство працює над розширенням послуги і створенням функціоналу для оформлення РНОКПП будь-якому громадянину України за кордоном, який цього потребує.

