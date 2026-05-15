Робота в Берліні без німецької: де найбільше вакансій для іноземців

Рівень посади суттєво впливає на шанси працевлаштування без знання німецької
Багато іноземців розглядають роботу в Берліні як можливість для кар’єрного розвитку або переїзду до Німеччини. Водночас одним із головних бар’єрів для працевлаштування залишається незнання німецької мови.
Про це пише Ausnews.de.
Нове дослідження показало, що для частини вакансій у столиці Німеччини знання німецької не є обов’язковою вимогою. Аналітики за допомогою ШІ-інструмента Hisignal дослідили технологічний ринок праці Берліна та визначили компанії й галузі, які найчастіше наймають англомовних спеціалістів.

Майже 20% вакансій у Берліні доступні без знання німецької

У межах дослідження проаналізували вакансії технологічних компаній різного масштабу, розміщені на корпоративних сайтах.
Станом на 12 травня у Берліні було відкрито 17 946 вакансій. Із них 3 551 позиція, або майже кожна п’ята, не вимагала знання німецької мови. Ще 434 вакансії, або 2,4%, зазначали німецьку як бажану, але не обов’язкову навичку.
Таким чином, близько 20% усіх вакансій у технологічному секторі Берліна доступні для кандидатів без знання німецької.
Водночас понад 67% вакансій — близько 12 165 позицій — передбачають вільне володіння мовою. Ще приблизно 1 800 вакансій не містили мовних вимог.

Які компанії найчастіше наймають англомовних спеціалістів

У дослідженні сформували два окремі рейтинги: компанії, які найчастіше відкривають вакансії без вимоги знання німецької та роботодавці, де англійська є основною мовою роботи.

Топ компаній Берліна, які наймають без знання німецької

Відсортовано за кількістю вакансій без вимог німецької. Мінімум 5 активних позицій тільки англійською.
#КомпаніяТільки англ.Всього вакансійЧастка англ.
1Delivery Hero8610284,30%
2Scalable GmbH8515056,70%
3STARK537174,60%
4Air Apps4747100%
5GetYourGuide466076,70%
6SumUp404588,90%
7AUTO1 Group3719019,50%
8Enpal3719918,60%
9Almedia344575,60%
10Wolt304566,70%
11Deutsche Bank306943,50%
121KOMMA5°2613918,70%
13Zalando253278,10%
14HelloFresh232979,30%
15Trade Republic233271,90%

Компанії Берліна, де англійська — основна мова роботи

Компанії, де англійська є мовою за замовчуванням. Щонайменше 10 активних вакансій.
#КомпаніяЧастка англ.Тільки англ.Всього вакансій
1Air Apps100%4747
2Intercom100%1313
3Dunia Innovations GmbH100%1313
4Pipedrive100%1111
5Tencent100%1111
6Melotech100%1010
71GLOBAL94,10%1617
8CrazyLabs90,00%910
9Huzzle90,00%910
10SumUp88,90%4045
11Augustus88,20%1517
12Planet86,70%1315
13Omio86,70%1315
14Delivery Hero84,30%86102
15Novanta Inc.83,30%1012
Найбільш відкритою для іноземних спеціалістів виявилася сфера розробки програмного забезпечення.
У цьому секторі 739 вакансій не вимагали знання німецької мови — це близько 41% усіх позицій у галузі.
Високі показники також зафіксували у фінансовому секторі, інтернет-компаніях, технологічних міжнародних компаніях.
Окремо аналітики виділили оборонну та космічну промисловість. У цій сфері 57,8% вакансій були доступні лише з англійською мовою. Значною мірою це пояснюється активним наймом з боку берлінської оборонно-технологічної компанії STARK.

Де без німецької знайти роботу найважче

Найменше англомовних вакансій у сферах, орієнтованих на внутрішній ринок Німеччини:
  • юридичні послуги;
  • автомобільну промисловість;
  • нерухомість;
  • роздрібну торгівлю;
  • рекрутинг.
У цих галузях частка вакансій лише англійською зазвичай не перевищує 8%, оскільки працівникам необхідно взаємодіяти з клієнтами, постачальниками та державними структурами.
Дослідження також показало, що рівень посади суттєво впливає на шанси працевлаштування без знання німецької. Вакансії для керівників і senior-спеціалістів у 3,3 раза частіше не вимагають знання мови, ніж позиції для junior-фахівців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Німеччині до категорії з дуже низькими доходами належить приблизно кожен п’ятий житель країни, включаючи значну частину пенсіонерів. Близько половини населення перебуває в діапазоні середніх, низьких та дуже низьких доходів.
Альона Лістунова
