Робота в Берліні без німецької: де найбільше вакансій для іноземців Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Рівень посади суттєво впливає на шанси працевлаштування без знання німецької

Багато іноземців розглядають роботу в Берліні як можливість для кар’єрного розвитку або переїзду до Німеччини. Водночас одним із головних бар’єрів для працевлаштування залишається незнання німецької мови.

Про це пише Ausnews.de.

Нове дослідження показало, що для частини вакансій у столиці Німеччини знання німецької не є обов’язковою вимогою. Аналітики за допомогою ШІ-інструмента Hisignal дослідили технологічний ринок праці Берліна та визначили компанії й галузі, які найчастіше наймають англомовних спеціалістів.

Майже 20% вакансій у Берліні доступні без знання німецької

У межах дослідження проаналізували вакансії технологічних компаній різного масштабу, розміщені на корпоративних сайтах.

Станом на 12 травня у Берліні було відкрито 17 946 вакансій. Із них 3 551 позиція, або майже кожна п’ята, не вимагала знання німецької мови. Ще 434 вакансії, або 2,4%, зазначали німецьку як бажану, але не обов’язкову навичку.

Таким чином, близько 20% усіх вакансій у технологічному секторі Берліна доступні для кандидатів без знання німецької.

Водночас понад 67% вакансій — близько 12 165 позицій — передбачають вільне володіння мовою. Ще приблизно 1 800 вакансій не містили мовних вимог.

Які компанії найчастіше наймають англомовних спеціалістів

У дослідженні сформували два окремі рейтинги: компанії, які найчастіше відкривають вакансії без вимоги знання німецької та роботодавці, де англійська є основною мовою роботи.

Топ компаній Берліна, які наймають без знання німецької

Відсортовано за кількістю вакансій без вимог німецької. Мінімум 5 активних позицій тільки англійською.

# Компанія Тільки англ. Всього вакансій Частка англ. 1 Delivery Hero 86 102 84,30% 2 Scalable GmbH 85 150 56,70% 3 STARK 53 71 74,60% 4 Air Apps 47 47 100% 5 GetYourGuide 46 60 76,70% 6 SumUp 40 45 88,90% 7 AUTO1 Group 37 190 19,50% 8 Enpal 37 199 18,60% 9 Almedia 34 45 75,60% 10 Wolt 30 45 66,70% 11 Deutsche Bank 30 69 43,50% 12 1KOMMA5° 26 139 18,70% 13 Zalando 25 32 78,10% 14 HelloFresh 23 29 79,30% 15 Trade Republic 23 32 71,90%

Компанії Берліна, де англійська — основна мова роботи

Компанії, де англійська є мовою за замовчуванням. Щонайменше 10 активних вакансій.

# Компанія Частка англ. Тільки англ. Всього вакансій 1 Air Apps 100% 47 47 2 Intercom 100% 13 13 3 Dunia Innovations GmbH 100% 13 13 4 Pipedrive 100% 11 11 5 Tencent 100% 11 11 6 Melotech 100% 10 10 7 1GLOBAL 94,10% 16 17 8 CrazyLabs 90,00% 9 10 9 Huzzle 90,00% 9 10 10 SumUp 88,90% 40 45 11 Augustus 88,20% 15 17 12 Planet 86,70% 13 15 13 Omio 86,70% 13 15 14 Delivery Hero 84,30% 86 102 15 Novanta Inc. 83,30% 10 12

Найбільш відкритою для іноземних спеціалістів виявилася сфера розробки програмного забезпечення.

У цьому секторі 739 вакансій не вимагали знання німецької мови — це близько 41% усіх позицій у галузі.

Високі показники також зафіксували у фінансовому секторі, інтернет-компаніях, технологічних міжнародних компаніях.

Окремо аналітики виділили оборонну та космічну промисловість. У цій сфері 57,8% вакансій були доступні лише з англійською мовою. Значною мірою це пояснюється активним наймом з боку берлінської оборонно-технологічної компанії STARK.

Де без німецької знайти роботу найважче

Найменше англомовних вакансій у сферах, орієнтованих на внутрішній ринок Німеччини:

юридичні послуги;

автомобільну промисловість;

нерухомість;

роздрібну торгівлю;

рекрутинг.

У цих галузях частка вакансій лише англійською зазвичай не перевищує 8%, оскільки працівникам необхідно взаємодіяти з клієнтами, постачальниками та державними структурами.

Дослідження також показало, що рівень посади суттєво впливає на шанси працевлаштування без знання німецької. Вакансії для керівників і senior-спеціалістів у 3,3 раза частіше не вимагають знання мови, ніж позиції для junior-фахівців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Німеччині до категорії з дуже низькими доходами належить приблизно кожен п’ятий житель країни, включаючи значну частину пенсіонерів. Близько половини населення перебуває в діапазоні середніх, низьких та дуже низьких доходів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.