Робота в Берліні без німецької: де найбільше вакансій для іноземців

Багато іноземців розглядають роботу в Берліні як можливість для кар’єрного розвитку або переїзду до Німеччини. Водночас одним із головних бар’єрів для працевлаштування залишається незнання німецької мови.
Нове дослідження показало, що для частини вакансій у столиці Німеччини знання німецької не є обов’язковою вимогою. Аналітики за допомогою ШІ-інструмента Hisignal дослідили технологічний ринок праці Берліна та визначили компанії й галузі, які найчастіше наймають англомовних спеціалістів.
Майже 20% вакансій у Берліні доступні без знання німецької
У межах дослідження проаналізували вакансії технологічних компаній різного масштабу, розміщені на корпоративних сайтах.
Станом на 12 травня у Берліні було відкрито 17 946 вакансій. Із них 3 551 позиція, або майже кожна п’ята, не вимагала знання німецької мови. Ще 434 вакансії, або 2,4%, зазначали німецьку як бажану, але не обов’язкову навичку.
Таким чином, близько 20% усіх вакансій у технологічному секторі Берліна доступні для кандидатів без знання німецької.
Водночас понад 67% вакансій — близько 12 165 позицій — передбачають вільне володіння мовою. Ще приблизно 1 800 вакансій не містили мовних вимог.
Які компанії найчастіше наймають англомовних спеціалістів
У дослідженні сформували два окремі рейтинги: компанії, які найчастіше відкривають вакансії без вимоги знання німецької та роботодавці, де англійська є основною мовою роботи.
Топ компаній Берліна, які наймають без знання німецької
Відсортовано за кількістю вакансій без вимог німецької. Мінімум 5 активних позицій тільки англійською.
#
Компанія
Тільки англ.
Всього вакансій
Частка англ.
1
Delivery Hero
86
102
84,30%
2
Scalable GmbH
85
150
56,70%
3
STARK
53
71
74,60%
4
Air Apps
47
47
100%
5
GetYourGuide
46
60
76,70%
6
SumUp
40
45
88,90%
7
AUTO1 Group
37
190
19,50%
8
Enpal
37
199
18,60%
9
Almedia
34
45
75,60%
10
Wolt
30
45
66,70%
11
Deutsche Bank
30
69
43,50%
12
1KOMMA5°
26
139
18,70%
13
Zalando
25
32
78,10%
14
HelloFresh
23
29
79,30%
15
Trade Republic
23
32
71,90%
Компанії Берліна, де англійська — основна мова роботи
Компанії, де англійська є мовою за замовчуванням. Щонайменше 10 активних вакансій.
#
Компанія
Частка англ.
Тільки англ.
Всього вакансій
1
Air Apps
100%
47
47
2
Intercom
100%
13
13
3
Dunia Innovations GmbH
100%
13
13
4
Pipedrive
100%
11
11
5
Tencent
100%
11
11
6
Melotech
100%
10
10
7
1GLOBAL
94,10%
16
17
8
CrazyLabs
90,00%
9
10
9
Huzzle
90,00%
9
10
10
SumUp
88,90%
40
45
11
Augustus
88,20%
15
17
12
Planet
86,70%
13
15
13
Omio
86,70%
13
15
14
Delivery Hero
84,30%
86
102
15
Novanta Inc.
83,30%
10
12
Найбільш відкритою для іноземних спеціалістів виявилася сфера розробки програмного забезпечення.
У цьому секторі 739 вакансій не вимагали знання німецької мови — це близько 41% усіх позицій у галузі.
Високі показники також зафіксували у фінансовому секторі, інтернет-компаніях, технологічних міжнародних компаніях.
Окремо аналітики виділили оборонну та космічну промисловість. У цій сфері 57,8% вакансій були доступні лише з англійською мовою. Значною мірою це пояснюється активним наймом з боку берлінської оборонно-технологічної компанії STARK.
Де без німецької знайти роботу найважче
Найменше англомовних вакансій у сферах, орієнтованих на внутрішній ринок Німеччини:
юридичні послуги;
автомобільну промисловість;
нерухомість;
роздрібну торгівлю;
рекрутинг.
У цих галузях частка вакансій лише англійською зазвичай не перевищує 8%, оскільки працівникам необхідно взаємодіяти з клієнтами, постачальниками та державними структурами.
Дослідження також показало, що рівень посади суттєво впливає на шанси працевлаштування без знання німецької. Вакансії для керівників і senior-спеціалістів у 3,3 раза частіше не вимагають знання мови, ніж позиції для junior-фахівців.
Дослідження також показало, що рівень посади суттєво впливає на шанси працевлаштування без знання німецької. Вакансії для керівників і senior-спеціалістів у 3,3 раза частіше не вимагають знання мови, ніж позиції для junior-фахівців.