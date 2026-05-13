Які зарплати вважаються високими та низькими в Німеччині

Питання розподілу доходів стане однією з провідних тем коаліційних переговорів в уряді Німеччини
У Німеччині до категорії з дуже низькими доходами належить приблизно кожен п’ятий житель країни, включаючи значну частину пенсіонерів. Близько половини населення перебуває в діапазоні середніх, низьких та дуже низьких доходів.
Про це пише Ausnews. de з посиланням на дані Міністерства фінансів Німеччини.

Градація доходів у Німеччині

Згідно з опублікованими даними, у 2026 році доходи в Німеччині умовно поділяються на такі категорії:
  • надбагаті — від 24 608 євро на місяць (1% населення);
  • найбільш високооплачувані — від 9 291 євро на місяць;
  • високооплачувані — від 6 530 євро на місяць (20%);
  • відносно добре забезпечені — від 4 540 євро на місяць;
  • середньооплачувані — до 3 724 євро на місяць;
  • низькооплачувані — до 3 381 євро на місяць;
  • дуже низький дохід — менше ніж 1 538 євро на місяць.

Обговорення податкової реформи

Очікується, що питання розподілу доходів стане однією з провідних тем коаліційних переговорів в уряді Німеччини. Політичні партії загалом погоджуються з необхідністю зниження податкового навантаження для груп населення з низькими та середніми заробітками. Однак суперечки щодо оподаткування високих доходів тривають.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) та міністр фінансів Ларс Клінгбайль (СДПН) наразі не досягли згоди щодо ключових параметрів реформи.
Соціал-демократи раніше пропонували підвищити максимальну податкову ставку до 49%. Представники ХДС наполягають на підвищенні порогу її застосування — до 80 000 євро на рік замість чинних 68 000 євро. Фінансові експерти партії «Зелених» також висунули пропозиції збільшити базовий неоподатковуваний мінімум до 12 348 євро у 2026 році та знизити внески на медичне страхування на 2 відсоткові пункти.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що середнім класом у Німеччині вважаються ті, хто заробляє від 32 400 до 74 400 євро на рік. Станом на квітень 2025 року близько двох третин штатних працівників (включно з державними службовцями та військовими) отримували від 2700 до 5700 євро на місяць без урахування бонусів і надбавок. Медіанна зарплата становить трохи більше ніж 4100 євро на місяць (49 200 євро на рік). Це означає, що половина працівників отримує більше цієї суми, а інша половина — менше.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
