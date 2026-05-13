Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Скільки буде коштувати відпочинок в Україні в 2026 році — бюджет на добу

На літній сезон-2026 витрати на літній відпочинок в Україні зросли на 25−40% порівняно з 2025 роком.

Найбільший удар по гаманцю завдало проживання, яке, яке займає до 50% усіх витрат. Фокус літнього відпочинку змістився на гірські курорти та міський туризм.

Про це йдеться в повідомленні в аналітичному відділі Ribas Hotels Group.

«Українці сьогодні більш за все потребують відпочинку та безпечного місця, де можна відновити сили. І, хоча сьогодні доступ до закордонних подорожей обмежений, в Україні є багато місць, де можна відпочити за різним бюджетом», — зазначила Єлизавета Волошина, керівник відділу продажів В2С та маркетингу міжнародної готельної групи Ribas Hotels Group.

Морський відпочинок

До плюсів морських курортів поблизу Одеси можна віднести: більш спокійний відпочинок, порівняно з містом, вайб сімейного затишку у прибережних селах та бюджетний рахунок, порівняно з іншими варіантами дозвілля.

Відпочинок у містах та передмісті

З переваг — розвинена інфраструктура, яка дає можливість за бажанням в будь який день змінити сценарій свого дозвілля.

Наприклад, в Одесі з офіційно відкритими пляжами можна вибрати пляжний день або гастротур, чи займатися вивченням історичних місць. Також є можливість вибору різнопланових пропозицій для відпочинку від бюджетного до преміум.

Де воліють відпочити

Серед планів на відпустку лідирують гірські курорти. До плюсів такого відпочинку можна віднести:

більшу долю сучасної пропозиції,

безпечність, оздоровлення,

різноманітні активності та багато екскурсій.

З мінусів — нестабільна погода, надто людяно та висока вартість відпочинку та атракцій у високий сезон.

Основна частка вартості — від 40 до 50% бюджету відпустки піде на проживання. У готелях високого сегмента ця частка може бути навіть вищою, оскільки в кошторис входить не просто ліжко, а інфраструктура: SPA, басейни, сервіс.

Житло

За підрахунками Ribas Hotels Group у цьому році бюджет за проживання у садибах або простих апартаментах коштує 800−1500 грн/ніч.

Для середнього сегменту апарт-готелів та готелів 3* вартість складає 1800−3500 грн/ніч.

У 2025 році садиби та прості апартаменти можна було знайти за 600−1200 грн/ніч, готелі 3* — від 1200 до 2600 грн/ніч, готелі зі SPA та басейном — у діапазоні 3000−5000 грн/ніч.

Тобто у 2026 році кожен сегмент подорожчав в середньому на кілька сотень гривень за добу (на 25−40%).

Причина — стабільно високий попит на внутрішній відпочинок за умов обмеженого виїзду за кордон, а також зростання операційних витрат готелів: вартість електроенергії для бізнесу у 2026 році становить 11,50−12,50 грн за кВт·год проти 10,4 грн у 2025-му, паливо подорожчало на 13,2% річних за даними Держстату.

Харчування

На другому місці по витратам — від 20 до 30% буде харчування. Сюди входять як основні прийоми їжі, так і «атмосферні» витрати: кава з видом, вечірній коктейль, регіональна кухня.

Транспорт

Логістика дає від 10 до 15% бюджету відпустки. У середньому квитки на поїзд або автобус коштують від 500 до 2500 грн на людину та трансфер до готелю від 200 до 1000 грн. Якщо їхати на відпочинок на авто, на паливо потрібно витратити від 1500 до 5000 грн за поїздку.

Дозвілля

У Карпатах на підйомники потрібно витратити від 200 до 800 грн, за користування чаном від 1000 до 3000 грн, а SPA буде коштувати від 300 до 1000 грн/день.

Ще більше коштів потрібно на екскурсії квадроциклом або джипом: 1500−4000 грн. Таким чином середній чек на одну людину на день на активності може скласти від 500 до 2500 грн.

Бюджет на добу

(Розміщення+їжа+активності+сувеніри) стартує від 2 тис грн за добу.

Чи планують брати відпустки:

Згідно опитуванню, 51% українців не планує брати відпустку у 2026 році,

натомість чверть опитаних (23%) буде відпочивати з близькими в Україні,

ще 15% хочуть поїхати за кордон.

