Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ Сьогодні 09:45

Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ

З четверга, 14 травня, українцям більше не потрібна окрема паперова картка платника податків.

Про це на Mintsyfra Summit у Києві заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає РБК-Україна.

«Із 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна», — йдеться у заяві.

Зазначається, що Е-картка РНОКПП у застосунку «Дія» матиме таку ж юридичну силу.

Документ у застосунку має спеціальний QR-код, за допомогою якого держустанови та банки можуть верифікувати дані особи. Його можна шерити через «Дію» прямо зі смартфона.

Презентація Мінцифри. Фото: РБК-Україна

Дія. AI у застосунку

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що відтепер Дія. AI доступний не лише на порталі, а й у мобільному застосунку Дія. ШІ-агент у застосунку підтримує три послуги:

витяг про місце проживання дорослого — документ формується автоматично, а статуси — «в обробці» чи «готово» видно в чаті;

— документ формується автоматично, а статуси — «в обробці» чи «готово» видно в чаті; витяг про місце проживання дитини — витяг можна сформувати для конкретної дитини або для всіх дітей — достатньо відмітити галочкою;

— витяг можна сформувати для конкретної дитини або для всіх дітей — достатньо відмітити галочкою; сплата штрафів ПДР — Дія. AI надсилає штрафи в чат із датою та сумою, показує деталі порушення та дає змогу сплатити його в кілька кроків. Після сплати одразу доступна квитанція та статус.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.