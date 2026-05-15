Паперовий ІПН в Україні більше не потрібен: чим замінили документ

З четверга, 14 травня, українцям більше не потрібна окрема паперова картка платника податків.
Про це на Mintsyfra Summit у Києві заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає РБК-Україна.
«Із 14 травня окрема паперова картка платника податків (РНОКПП) більше не потрібна», — йдеться у заяві.
Зазначається, що Е-картка РНОКПП у застосунку «Дія» матиме таку ж юридичну силу.
Документ у застосунку має спеціальний QR-код, за допомогою якого держустанови та банки можуть верифікувати дані особи. Його можна шерити через «Дію» прямо зі смартфона.
Презентація Мінцифри. Фото: РБК-Україна
Дія. AI у застосунку

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що відтепер Дія. AI доступний не лише на порталі, а й у мобільному застосунку Дія. ШІ-агент у застосунку підтримує три послуги:
  • витяг про місце проживання дорослого — документ формується автоматично, а статуси — «в обробці» чи «готово» видно в чаті;
  • витяг про місце проживання дитини — витяг можна сформувати для конкретної дитини або для всіх дітей — достатньо відмітити галочкою;
  • сплата штрафів ПДР — Дія. AI надсилає штрафи в чат із датою та сумою, показує деталі порушення та дає змогу сплатити його в кілька кроків. Після сплати одразу доступна квитанція та статус.
За матеріалами:
РБК-Україна
Дія
