ПАРТНЕРСЬКА Бутенко Дмитро та Золотарьов Володимир: чому PayPilot відмовився від $50 млн і будує фінансову систему нового покоління Сьогодні 15:20

Бутенко Дмитро та Золотарьов Володимир: чому PayPilot відмовився від $50 млн і будує фінансову систему нового покоління

Фінансовий ринок змінюється швидше, ніж класичні інституції встигають до цього адаптуватися. Користувач уже живе в цифровому середовищі, але фінансова інфраструктура часто залишається фрагментованою: окремо банки, окремо платіжні сервіси, окремо крипто.

Саме на стику цих систем сьогодні з’являються нові гравці, які намагаються не просто покращити окремі функції, а змінити саму логіку взаємодії з фінансами.

Чому PayPilot привертає увагу саме зараз

PayPilot — один із таких проєктів. Компанія вже отримувала пропозиції інвесторів із оцінкою до $50 млн, але вирішила не входити в угоду. Для ринку це нетипово — особливо у фінтехі, де швидке залучення капіталу часто є частиною стратегії росту.

За проєктом стоїть команда співзасновників — Бутенко Дмитро, CEO компанії, та Золотарьов Володимир, які разом формують як стратегічний вектор розвитку, так і технологічну основу платформи.

Ми поговорили з Бутенком Дмитром та Золотарьовим Володимиром про шлях у бізнесі, підхід до продукту і про те, чому іноді відмова від інвестицій — це не обмеження, а усвідомлений вибір.

«Я підприємець до мозку кісток»

— Розкажіть про себе. Не як CEO, а як людину.

— У нас на співбесідах є питання: «Розкажіть про себе за 2−3 хвилини, але не про роботу». Я спробую так само.

Я підприємець до мозку кісток. Батько трьох дітей, люблю спорт, футбол — це окрема частина життя. Люблю рух, подорожі, нові місця, нових людей.

Харків і Лондон — два міста, які для мене дуже важливі, хоча вони абсолютно різні. Ціную друзів і те, що багато хто поруч уже багато років.

І я точно з тих людей, хто вірить у фразу: «вставай рано».

Перші гроші і перші проєкти

— З чого почався ваш шлях у бізнесі?

— Я почав працювати ще зі школи. У 17 років ми з друзями робили сайти.

Далі були комп’ютерні магазини, які виросли в інтернет-проєкти — AVIC, Yaknoviy та інші напрямки.

Проєктів було багато, але логіка завжди одна: створювати і масштабувати.

Досвід, який змінює підхід

— Як війна вплинула на вас і на бізнес?

— Дуже сильно. Ми втратили частину бізнесу, інфраструктуру. Це жорсткий досвід.

Але він дає розуміння: будувати потрібно тільки те, у що ти дійсно віриш. Без компромісів.

Чому фінтех і чому зараз

— Чому саме фінтех?

— Я бачив, як працюють фінансові системи в різних країнах. І часто вони просто не встигають за користувачем.

З іншого боку — крипто. Там швидкість і технології, але не вистачає системності.

І стало зрозуміло: ці два світи потрібно об’єднати.

Спільне бачення і роль технології

— Як формується продукт PayPilot?

— Ми одразу дивилися на це як на систему, — пояснює Бутенко Дмитро

Золотарьов Володимир доповнює:

— Якщо архітектура не продумана на старті, продукт не витримає масштабування. Тому ключові рішення закладаються одразу.

Саме ця зв’язка — продуктова логіка та технологічна глибина — формує основу платформи.

Що таке PayPilot

— Як ви описуєте PayPilot?

— Це платформа, де можна працювати і з криптою, і з фіатом в одному середовищі.

Є B2C-напрям — необанк для користувача. І B2B — рішення для бізнесу: рахунки, процесинг, OTC-операції.

По суті, це інфраструктура, а не просто застосунок.

Простота як принцип

— Який головний принцип продукту?

— Простота. Але це найскладніше, — говорить Бутенко Дмитро.

— Щоб користувач не думав, система має бути побудована правильно, — додає Золотарьов Володимир.

Про інвестиції і стратегічний вибір

— Вам уже пропонували інвестиції. Чому ви відмовилися?

— Тому що питання не в грошах.

Нам пропонували оцінку до $50 млн. Але Бутенко Дмитро та Золотарьов Володимир не будують компанію під швидкий вихід. Ми будуємо систему.

Якщо інвестор не підсилює цю модель — сенсу заходити немає.

— Тобто це довгострокова стратегія?

— Так.

Ми дивимося на це як на історію з горизонтом у роки. І в цій логіці поспішати з інвестиціями до оцінки в мільярд просто немає сенсу.

Головні виклики

— Що зараз найскладніше?

— Регуляції. Це довгий і складний процес.

— І саме тому важливо одразу будувати систему правильно, — підкреслює Золотарьов Володимир.

Команда як частина моделі

— Як ви будуєте команду?

— Через партнерство.

Бутенко Дмитро та Золотарьов Володимир з самого початку закладали модель, у якій ключові люди відчувають свою участь у результаті.

Це змінює рівень відповідальності і підхід до роботи.

Що далі

— Які наступні кроки?

— Європа, масштабування, розвиток продукту.

— Якщо система побудована правильно, вона масштабується природно, — говорить Золотарьов Володимир.

«Ми тільки починаємо»

— Як ви оцінюєте поточний етап?

— Як старт.

Бутенко Дмитро та Золотарьов Володимир дивляться на PayPilot не як на окремий продукт, а як на частину майбутньої фінансової інфраструктури.

— Ми не ставимо задачу зробити ще один фінансовий сервіс, — говорить Бутенко Дмитро. — Ринок уже перенасичений функціями. Питання в іншому: як зробити так, щоб фінанси перестали бути складними для користувача.

Золотарьов Володимир доповнює:

— Майбутнє за системами, де користувач не думає, яким інструментом він користується — банком, карткою чи криптою. Для нього це має бути єдине середовище.

Саме цю модель у PayPilot і намагаються реалізувати — безшовну фінансову екосистему, де різні інструменти працюють як частини однієї логіки.

— Якщо говорити простіше, — підсумовує Бутенко Дмитро, — ми будуємо необанк майбутнього. Але не в класичному розумінні. Це не про формат, а про підхід: коли фінансовий сервіс стає непомітним і працює так, як очікує користувач.

І саме в цьому, за словами співзасновників, полягає головна мета — створити систему, яка не просто відповідає ринку, а задає новий стандарт взаємодії з фінансами.

PayPilot За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.