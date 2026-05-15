Державний борг України зріс до 101% ВВП
За підсумками 2025 року державний борг України зріс до $213,3 млрд, що становить майже 101% ВВП.
Про це йдеться в Огляді державного боргу KSE Institute.
За рік борг збільшився на $47,2 млрд, або на 28,4%, головним чином через зовнішні запозичення.
Зовнішній борг і навантаження на бюджет
Зовнішній борг за рік зріс майже на 40% і досяг $160,4 млрд. Внутрішній борг також збільшився — до $46,4 млрд.
У 2025 році видатки держбюджету становили $131,3 млрд, з яких $73,6 млрд пішли на оборону. Власні доходи покривали лише близько 60% витрат.
Дефіцит бюджету становив $39,2 млрд із урахуванням грантів і $52,4 млрд без них. Загалом Україна отримала $13,1 млрд грантової допомоги, тоді як решта фінансування надходила переважно через зовнішні кредити.
ERA, МВФ і роль міжнародної допомоги
У межах програми ERA Україна у 2025 році отримала близько $38 млрд, з яких $25,9 млрд — позики, а $12,1 млрд — гранти. Погашення цих позик має здійснюватися за рахунок доходів від заморожених російських активів, тому вони формально збільшують борг, але не створюють прямого навантаження на бюджет. Частка таких зобов’язань становить близько 17,8% загального держборгу.
Ще одним важливим джерелом стала програма ЄС Ukraine Facility, у межах якої Україна отримала $11,8 млрд. Водночас через невиконання частини реформ країна недоотримала близько $2 млрд.
ЄС — найбільший кредитор України
Європейський Союз став ключовим кредитором України. Борг перед ЄС зріс із $44 млрд у 2024 році до $82,7 млрд у 2025 році, а його частка у структурі держборгу досягла близько 40%.
Це також вплинуло на валютну структуру боргу:
- частка євро зросла до 45%;
- частка долара зменшилася до 23%;
- загалом 79% боргу номіновано в іноземній валюті.
Наприкінці 2025 року ЄС також схвалив новий інструмент Ukraine Support Loan на €90 млрд на 2026−2027 роки. Його погашення передбачено після отримання Україною репарацій від росії.
Внутрішній ринок і боргові рішення
Попит на внутрішні облігації (ОВДП) у 2025 році зростав. Найбільшими інвесторами залишаються банки, які тримають близько 48% портфеля. Частка фізичних осіб зросла на 42,5%, тоді як частка Нацбанку знизилася до 35%, що свідчить про поступове зменшення залежності від емісійного фінансування.
Також уряд провів реструктуризацію ВВП-варантів на $2,6 млрд, замінивши їх на облігації з фіксованими умовами. За оцінками Мінфіну, це дозволить уникнути потенційних виплат на $6−20 млрд у 2025−2041 роках. Окремо у 2025 році відбувся обмін внутрішніх облігацій на $0,8 млрд для зниження майбутнього боргового навантаження.
Прогнози
За оцінками KSE Institute, державний борг України може сягнути піку близько 110% ВВП у 2027 році, після чого почне поступово знижуватися.
У грудні 2025 року уряд затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2026−2028 роки. Також передбачено створення окремого боргового агентства до 2027 року в межах реформи управління публічними фінансами. Це має посилити довгострокову боргову та фіскальну стійкість країни.
