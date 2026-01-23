Агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України Сьогодні 17:03

Кредитний рейтинг України підвищився завдяки реструктуризації боргу за ВВП-варантами

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України після завершення реструктуризації боргу за ВВП-варантами.

Як повідомляє агентство, довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті підвищили до рівня CCC+/C. Це на сім рівнів нижче інвестиційного класу. Раніше Україна мала рейтинг SD, що означає вибірковий дефолт.

Чому рейтинг підвищили і що означає рівень CCC+

Рішення S&P пов’язане із завершенням обміну ВВП-варантів України на суму 2,6 млрд доларів на нові облігації наприкінці грудня 2025 року.

В агентстві наголошують, що рейтинг CCC+ відображає вразливість здатності України виконувати фінансові зобов’язання. Вона значною мірою залежить від сприятливих економічних умов, перебігу війни та стабільної підтримки союзників.

Рівень «CCC+» відображає думку агентства, що здатність України виконувати свої фінансові зобов’язання залишається вразливою та залежною від сприятливих фінансових та економічних умов, включаючи розвиток війни та постійну підтримку її союзників.

Що далі

У S&P зазначили, що реструктуризація невеликої частини боргу, яка залишалася простроченою, не має суттєво вплинути на здатність і готовність України виконувати інші боргові зобов’язання.

Негативний сценарій

Водночас агентство попереджає: протягом наступних 12 місяців рейтинг можуть знизити у разі погіршення безпекової ситуації, що створить додатковий тиск на валютні резерви.

Позитивний сценарій

Натомість підвищення рейтингу можливе за умови покращення безпекової ситуації та середньострокових макроекономічних перспектив, зокрема за рахунок подальшої підтримки міжнародних партнерів.

