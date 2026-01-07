Як змінилися позиції України в міжнародних рейтингах за роки вторгнення Сьогодні 09:44

Велика війна, окрім значних людських втрат та удару по економіці, вплинула і на місце України у світових рейтингах. Якщо до 2022 року Україна демонструвала стабільне зростання у рейтингах, які, зокрема, відображають рівень корупції, економічної свободи, легкості ведення бізнесу, рівень демократії, то повномасштабна війна суттєво загальмувала ці прогреси.

Україні за майже чотири роки великої війни вдалося досягти прогресу у рейтингу найсильніших армій світу (оцінюються 60 категорій, зокрема кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості тощо). Так, у 2021 році Збройним Силам України відвели 25 місце, а у 2022-му — 22. У 2023 році Україна була на 15 місці в рейтингу, у 2024 — на 18. За підсумками 2025 року Україні відвели 20 місце.

Також Україна продемонструвала зростання у світовому рейтингу благодійності, піднявшись із 20 місця у 2021 році до 2 місця у 2023-му. У 2024 році наша країна займала 7 місце.

Зазначимо, при складанні індексу враховується залучення громадян до благодійності: допомога незнайомцям, пожертвування грошей та волонтерство.

Крім цього, покращилися позиції України у Європейському рейтингу відкритості даних: 2021 рік — 6 місце, 2022 рік — 2 місце, 2023 та 2024 роки — 3 місце. Минулого року Україна посіла 4 місце.

Водночас дещо погіршилася позиція України у Світовому рейтингу індексу соціального прогресу. Він оцінює рівень забезпечення країнами соціальних та екологічних потреб громадян за 53 індикаторами у трьох напрямках — задоволення базових людських потреб, забезпечення основ добробуту та медичні послуги, забезпечення можливостей для людей. У 2021 році Україна була на 60 місці, у 2022-му піднялася на 59 місце, однак після цього знову втратила кілька позицій: 2023 рік — 62 сходинка, 2024 рік — 63 місце.

Україна відкотилася назад і в рейтингу наймиролюбніших країн світу — зі 142 місця у 2021 році до 157 у 2023-му, а згодом до 162 сходинки у 2025 році. На місце країн у рейтингу впливає наявність конфліктів чи воєн, кількість смертей через них, відносини з країнами-сусідами, кількість біженців, рівень злочинності та тероризму, рівень мілітаризації та інші показники.

Попри війну, експерти констатували, що Україна за перші два роки вторгнення піднялася у всесвітньому рейтингу щастя (оцінюються фактори, що впливають на щастя людей, як-от тривалість життя, здоров’я, ВВП країни, соціальна підтримка, почуття свободи під час прийняття основних життєвих рішень, щедрість людей тощо).

У 2021 році Україна була на 110 місці (зі 150), у 2022-му — на 98, у першому кварталі 2023-го — на 92. Однак за останні два роки ситуація дещо змінилася: у 2024 році Україні відвели 105 місце, а у 2025 — 111-те.

Значний регрес у рейтингу свободи преси зафіксували у 2022 році — Україні віддали 106 місце порівняно з 97 у 2021 році. У 2023 році Україна піднялася на 79-й рядок. Покращилися позиції за останні два роки: 2024 рік — 61 місце, 2025 рік — 62 місце.

Щодо рейтингу володіння англійською, то у 2023 році Україну віднесли до країн, жителі яких мають помірний рівень володіння англійською мовою — 45 місце. У 2021 році Україна була на 40 місці, у 2022-го опинилася на 35, у 2024 — повернулася на 40 сходинку, а у 2025 знову посіла 45 позицію.

У глобальному індексі конкурентоспроможності талантів Україна у 2025 році посіла 61 місце — таким самим воно було і у 2021 році. У 2022 — 66, у 2023 — 64 сходинка.

Щодо індексу сприйняття корупції, ситуація наступна: 2021 рік — Україна посіла 122 місце, 2022 рік — 116. Покращилися позиції у 2023 році — 104 сходинка. У 2024-му — 105.

У 2023 році паспорт України увійшов до 30 «найсильніших» у світі (рейтинг закордонних паспортів). До початку великої війни Україна займала 31 та 35 місце. У 2024 році — опустилася до 32, однак у 2025 році покращила свої позиції до 29.

