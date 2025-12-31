0 800 307 555
Рейтинг міст світу з найвищими зарплатами (інфографіка)

У 2025 році швейцарські міста посіли перші дві сходинки у рейтингу міст з найвищою середньою зарплатою. Лідирує Женева із показником $7 984, на другому місці — Цюрих ($7 788).
Про це повідомляє Visual Capitalist.
Дослідження провели у 69 великих містах різних країн. Список формували за середньою місячною заробітною платою у доларах США.

ТОП-10 міст світу за рівнем зарплат

На третьому місці — Сан-Франциско, де у середньому в місяць працівники отримують $7 092. Це робить його містом США з найвищою оплатою праці, попри п’ятирічне падіння на 10,6%.
Також до першої десятки увійшли Люксембург ($6 156), Бостон ($5 940), Чикаго ($5 203), Нью-Йорк ($5 128), Амстердам ($4 765), Копенгаген ($4 666) та Франкфурт ($4 512).
Ці міста, як правило, поєднують високодохідні галузі промисловості (фінанси, технології, професійні послуги) з жорстким ринком праці та високою вартістю життя — умовами, які зазвичай підвищують номінальну заробітну плату.
В яких містах були найменші зарплати у 2025 році:
  • Каїр (Єгипет) — $165
  • Богота (Колумбія) — $375
  • Ріо-де-Жанейро (Бразилія) — $439
Як змінилися середні зарплати у світі з 2020 року

З 69 міст лише сім демонструють спад з 2020 по 2025 рік. Найбільше падіння зафіксовано в Каїрі (-40,1%), а також у Токіо (-13,1%).
Аналітики пояснюють це, зокрема, девальвацією національних валют.
З іншого боку, зарплати кількох міст за п’ять років майже подвоїлися в доларовому еквіваленті. Варшава демонструє найбільше зростання (+95,3%), далі йдуть Стамбул (+94,5%) та Бангалор (+80,7%).
