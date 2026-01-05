Україна на сьомому місці у світовому рейтингу з «відтоку мізків»: розумні фахівці масово залишають країну Сьогодні 09:05

Україна увійшла до десятки країн із найвищим рівнем втрати людського та інтелектуального потенціалу. За підсумками 2024 року наша держава посіла 7-ме місце у глобальному рейтингу, що оцінює масштаби переміщення людей та «витоку мізків».

Про це це свідчать дані рейтингу The Global Economy.

Рейтинг розраховується на основі кількісного показника висококваліфікованих громадян, що виїхали з країн з низьким рівнем доходу в країни з високим рівнем.

Місце України

Україна у рейтингу посіла 7 місце.

У 2024 році індекс відпливу людей для України становив 8,4 бала з 10. Антирекорд був зафіксований у 2023 році (8,9 бала). За весь період спостережень з 2007 року середнє значення для України — 6,26 бала, що стабільно фіксує країну в зоні підвищеного ризику.

Найближче до стабільного для світової економіки рівня Україна була у 2018 році, коли індекс знизився до 4,9 бала.

Гірша, ніж в Україні, ситуація з цим показником лише в Самоа, Палестині, Ямайці, Ерітреї, Сальвадорі та Сомалі.

Найкраща ситуація в Австралії (175 місце), Норвегії, Швеції та Канаді.

Високе місце в цьому рейтингу є тривожним сигналом для України, адже втрата інтелектуального капіталу має довгостроковий ефект, який важко компенсувати навіть за умови значних фінансових інвестицій у майбутньому.

