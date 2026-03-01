ТОП-10 найбільш продаваних нових авто у світі Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

Світові автомобільні бестселери 2025р

У 2025 році лідером світового ринку нових легкових автомобілів став електромобіль Tesla Model Y, хоча його продажі знизилися на 9,3% порівняно з 2024 роком.

Про це повідомили в «Укравтопромі» з посиланням на дані focus2move.

Серед автомобілів, які показали найбільше зростання продажів, виділяються Toyota Camry (+9,4%) та Ford F-Series (+8,1%).

Позитивну тенденцію також продемонстрували Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson та Volkswagen Tiguan.

Попри зниження продажів, Tesla Model Y утримала перше місце на світовому ринку.

ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто, Інфографіка: Finance.ua

Рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Раніше Finance.ua писав , що Renault Clio став найпопулярнішою моделлю на європейському ринку нових легкових авто. У січні було продано 14 660 автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період торік.

ТОП-10 європейського ринку нових авто:

Renault Clio — 14660 од. (+12% до січня 2025р.);

VW T-Roc — 14606 од. (-0,4%);

Peugeot 208 — 14513 од. (-14%);

VW Golf — 13898 од. (+6%);

Skoda Octavia — 13540 од. (+11%);

Toyota Corolla — 13280 од. (+9%);

Fiat Panda — 13194 од. (+24%);

Dacia Duster — 12870 од. (+5%);

Dacia Sandero — 12580 од. (-35%);

Kia Sportage — 11744 од. (-6%).

