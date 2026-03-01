0 800 307 555
ТОП-10 найбільш продаваних нових авто у світі

Технології&Авто
135
Світові автомобільні бестселери 2025р
У 2025 році лідером світового ринку нових легкових автомобілів став електромобіль Tesla Model Y, хоча його продажі знизилися на 9,3% порівняно з 2024 роком.
Про це повідомили в «Укравтопромі» з посиланням на дані focus2move.
Серед автомобілів, які показали найбільше зростання продажів, виділяються Toyota Camry (+9,4%) та Ford F-Series (+8,1%).
Позитивну тенденцію також продемонстрували Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson та Volkswagen Tiguan.
Попри зниження продажів, Tesla Model Y утримала перше місце на світовому ринку.
ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто
ТОП-10 моделей на глобальному ринку нових авто, Інфографіка: Finance.ua

Рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Раніше Finance.ua писав, що Renault Clio став найпопулярнішою моделлю на європейському ринку нових легкових авто. У січні було продано 14 660 автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період торік.
ТОП-10 європейського ринку нових авто:
  • Renault Clio — 14660 од. (+12% до січня 2025р.);
  • VW T-Roc — 14606 од. (-0,4%);
  • Peugeot 208 — 14513 од. (-14%);
  • VW Golf — 13898 од. (+6%);
  • Skoda Octavia — 13540 од. (+11%);
  • Toyota Corolla — 13280 од. (+9%);
  • Fiat Panda — 13194 од. (+24%);
  • Dacia Duster — 12870 од. (+5%);
  • Dacia Sandero — 12580 од. (-35%);
  • Kia Sportage — 11744 од. (-6%).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
