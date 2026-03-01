Volvo відкликає понад 40 тисяч електрокарів через ризик займання батарей Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Volvo замінить несправні батареї безкоштовно

Шведський автовиробник Volvo Cars оголосив про відкликання 40 323 електричних кросоверів EX30 через ризик перегріву високовольтних акумуляторних модулів, що може призвести до займання.

Про це повідомляє Reuters.

Які автівки відкликає Volvo

Йдеться про модифікації EX30 Single-Motor Extended Range та Twin-Motor Performance. Модель EX30 є ключовою у стратегії Volvo з посилення позицій на ринку електромобілів, зокрема в конкуренції з дешевшими китайськими брендами.

Компанія заявила, що вже зв’язується з власниками всіх автомобілів, яких стосується проблема, щоб узгодити подальші дії.

Дефект пов’язаний із батарейними елементами, виробленими спільним підприємством Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Постачальник уже усунув проблему та забезпечить нові акумуляторні модулі.

Volvo замінить несправні компоненти безкоштовно. До моменту ремонту власникам рекомендують обмежити заряд батареї до 70%, щоб мінімізувати ризик займання.

Із грудня компанія також радила паркувати автомобілі подалі від будівель у більш ніж десяти країнах, зокрема у США, Австралії та Бразилії.

За оцінкою Reuters, заміна батарейних модулів може коштувати близько 195 млн доларів без урахування логістики та витрат на ремонт, хоча в компанії назвали ці розрахунки спекулятивними.

Для Volvo, бренд якої історично асоціюється з безпекою, подібні інциденти особливо чутливі.

Аналітики наголошують, що EX30 має стратегічне значення для Volvo, тож виробнику необхідно швидко та ефективно вирішити проблему, аби зберегти довіру клієнтів і репутацію на ринку електромобілів.

