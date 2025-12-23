Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку ШІ
Україна досягла суттєвого прогресу в розвитку штучного інтелекту. За даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Україна посіла 40-ве місце в глобальному рейтингу зі 195 країн та опинилася серед десятки лідерів з розвитку ШІ в Східній Європі», — сказано в повідомленні.
За окремими показниками наша країна — серед світових лідерів рейтингу:
- 99,63% — рекордний показник цифровізації державних сервісів;
- 92,25% — відповідність законодавства міжнародним стандартам.
Окремий вплив на розвиток технологій має defense-кластер.
Мінцрифри повідомило, що в Україні створили WINWIN AI Center of Excellence, і це дало свій результат. Всього за 9 місяців:
- на порталі Дія запрацював Дія. AI — перший у світі національний AI-асистент з державних послуг;
- стартувала робота над українською великою мовною моделлю та інфраструктурою AI Factory;
- запрацював Sandbox для розробки ШІ та блокчейн-продуктів;
- ШІ вже інтегрується в Мрію, Дію, проєкти екосистеми Мінцифри та державні процеси.
У міністерстві розповіли, що до 2030 року буде презентована стратегія розвитку ШІ, запустять AI-асистента в застосунку Дія та представлять національну мовну модель.
«Наша місія — увійти в трійку світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту в державний сектор», — наголосили в Мінцифри.
