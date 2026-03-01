Стало відомо, скільки переселенців в Україні потребують житла
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що понад 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб в Україні потребують житла.
Про це він повідомив під час зустрічі з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Салехом.
Скільки коштів виділила ООН для допомоги біженцям
Від початку повномасштабного вторгнення рф ООН виділила близько 1,7 млрд доларів на програми в Україні та ще 1,2 млрд доларів у межах регіонального плану для підтримки українських біженців.
За словами Кулеби, наразі триває розробка Державної стратегії житлової політики та цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО.
Міністр додає, за 2025 рік з небезпечних та тимчасово окупованих територій було евакуйовано понад 130 тисяч людей у безпечніші громади. На сьогодні в Україні працюють 14 транзитних центрів для переміщених осіб.
Громадські організації отримають приміщення для ВПО майже безкоштовно
До цього Finance.ua зазначав, що Кабмін спростив порядок оренди державного та комунального майна для розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Тепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах:
- громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати;
- державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об’єкт;
- господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.
