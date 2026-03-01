Стало відомо, скільки переселенців в Україні потребують житла Сьогодні 13:19

Понад 4,6 млн переселенців в Україні потребують житла

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що понад 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб в Україні потребують житла.

Про це він повідомив під час зустрічі з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Салехом.

Скільки коштів виділила ООН для допомоги біженцям

Від початку повномасштабного вторгнення рф ООН виділила близько 1,7 млрд доларів на програми в Україні та ще 1,2 млрд доларів у межах регіонального плану для підтримки українських біженців.

За словами Кулеби, наразі триває розробка Державної стратегії житлової політики та цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО.

Міністр додає, за 2025 рік з небезпечних та тимчасово окупованих територій було евакуйовано понад 130 тисяч людей у безпечніші громади. На сьогодні в Україні працюють 14 транзитних центрів для переміщених осіб.

Громадські організації отримають приміщення для ВПО майже безкоштовно

До цього Finance.ua зазначав , що Кабмін спростив порядок оренди державного та комунального майна для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Тепер організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах:

громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати ;

; державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об’єкт ;

; господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

