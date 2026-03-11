День фінансів: Україна створює власний ШІ, зростання цін на пальне Сьогодні 17:40

У середу, 11 березня АМКУ пояснив, чому в Україні подорожчало пальне та НБУ повідомив, чи буде дефіцит валюти через ситуацію з Угорщиною.

Зростання цін на пальне

Станом на 23 лютого подорожчання пального в ЄС уже становило 10,5%, тоді як на українських автозаправних станціях такого рівня зростання ціни досягли лише 4 березня. За словами очільника АМКУ, підвищення цін на пальне почалося 28 лютого.

Чи вистачить валюти для банків

НБУ готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Водночас Президент закликав партнерів у ЄС не мовчати про затримання українських інкасаторів та вилучення готівки

Також НБУ пропонує змінити правила перевезення валютних цінностей.

Найактуальніші вакансії в ОПК

62% українських компаній вважають брак робочої сили найгострішою перешкодою для бізнесу. В середньому кожна компанія має попит на закриття дев’яти посад. Важливий нюанс: зазвичай на одну вакансію, особливо робітничу, підприємства наймають десятки спеціалістів.

Ринок вживаних авто в Україні впав

У лютому 2026 року внутрішній ринок вживаних легкових автомобілів продемонстрував очікуване зниження активності після аномального зростання в попередні періоди. Протягом місяця було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу, що свідчить про помітну негативну динаміку.

Україна створює власний штучний інтелект

Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами.

Уряд продовжив пільгові ціни для теплокомуненерго

до 30 вересня 2026 року. Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону. Вони діятимуть і в міжопалювальний період —

Польща посилює контроль за криптовалютами

Президент Польщі підписав поправки до закону про обмін податковою інформацією з іншими країнами. Нові положення передбачають, зокрема, обов’язкову звітність щодо операцій на ринку криптовалют.

